George Russell geeft na de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi toe dat hij een slipstream wilde van Max Verstappen - niet voor zijn eigen kansen, maar voor die van Verstappen. Lando Norris moet namelijk van het podium worden afgestoten, wil de coureur van Red Bull Racing zijn vijfde WK-titel op rij binnenslepen. Russell wilde daar een handje bij helpen.

Verstappen klokte de snelste tijd op het Yas Marina Circuit en verdiende de pole position met een 1:22.207. Hij was twee tienden sneller dan Norris en de andere McLaren van Oscar Piastri. Norris moet in de race vierde of lager finishen om Verstappen een kans op het wereldkampioenschap te geven. Russell hoopte dat de Nederlander hem een slipstream zou geven om zijn Mercedes in ieder geval in de kwalificatie voor de McLarens te krijgen. "Probeer me in de in-lap achter Verstappen te krijgen, hij geeft me waarschijnlijk een slipstream." Russell hoopte dat Red Bull deze boardradio zou horen en op de tactiek zou inspelen.

Russell gaf hint aan Red Bull Racing

Moedigde hij Verstappen aan om hem een slipstream te geven? "Ja." Kreeg Russell die ook? "Nee", zo lachte de Brit tegenover Viaplay. "Toen hij zijn eerste run had gedaan, haalden we elkaar in. Ik dacht: 'Zij hebben iemand anders nodig in dit gevecht.' Het was van mijn kant een hint richting Red Bull om daar aan de pitmuur aan te denken in plaats van dat het een hint was richting mijn eigen team. Hoe dan ook, [de drie kampioenschapskandidaten] waren te snel ten opzichte van ons."

Russell verwacht niet dat Verstappen het Norris makkelijk gaat maken

Russell verwacht dat Norris morgen het wereldkampioenschap gaat pakken. "Uiteraard Lando. Hij heeft elke race dit seizoen op het podium gestaan met uitzondering van de races waar iets gebeurde. Dit is een circuit waar ze heel sterk zijn. Een normale situatie is het niet en als Verstappen na ronde één nog steeds aan de leiding ligt, dan gaat hij ook niet aan de horizon verdwijnen en Lando een makkelijk podium geven. Misschien liggen daar kansen."

