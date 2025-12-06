Verstappen na pole in Abu Dhabi: 'Of we nog een trucje hebben? Dat zien jullie morgen'
Max Verstappen veroverde met overmacht pole position voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi na een uitstekende kwalificatie. De Nederlander heeft Lando Norris naast zich en Oscar Piastri en George Russell achter zich en hoop dat er zondag gekken dingen gebeuren achter hem.
Na de kwalificatie sprak Verstappen van een fantastische kwalificatie. "In Q2 bleef ik op gebruikte banden rijden en die rondjes voelde al goed. In Q3 weet je dan dat de de baan sneller wordt en je wat meer kunt pushen op nieuwe banden. Dat is precies wat ik heb gedaan. We hebben wat meer tijd weten te vinden en ik ben erg blij om morgen vanaf P1 te starten. Dat is het enig wat we kunnen doen en wat we kunnen controleren. Alles maximaliseren met de auto en dat hebben we vandaag zeker gedaan."
Verstappen over de Grand Prix van Abu Dhabi
De setup was volgens Verstappen perfect voor de kwalificatie. "Je moet proberen te gokken, hoeveel de baan gaat verbeteren. Je weet het nooit 100% zeker, maar wat we aangepast hebben zorgde er wel voor dat ik comfortabeler in de auto zat." Voor wat betreft morgen is het voor Verstappen gewoon vooruitkijken en de race winnen. Heeft Red Bull nog trucjes achter de hand? "Dat gaan jullie morgen allemaal zien, toch?", zegt Verstappen lachend. "We gaan zeker proberen de race te winnen en in mijn achterhoofd wil ik natuurlijk veel punten scoren om het kampioenschap te winnen. We zullen wat geluk nodig hebben achter ons."
