Lando Norris moet tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi buiten het podium eindigen, anders maakt Max Verstappen geen kans op een vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Wellicht krijgt hij hulp uit onverwachte hoek. Toto Wolff heeft namelijk laten weten dat Mercedes geen rekening zal houden met McLaren en dat George Russell voor eigen kansen mag gaan.

Verstappen kwalificeerde zich op de pole position op het Yas Marina Circuit voor Norris en Oscar Piastri. Russell zal vandaag vanaf de vierde plaats vertrekken. De Brit gaat géén opdracht krijgen om achter McLaren te blijven, ondanks dat McLaren wel met Mercedes-power units rijdt. In Qatar suggereerden onder andere race-engineer Gianpiero Lambiase en hoofdadviseur Helmut Marko van Red Bull Racing dat Kimi Antonelli expres Norris er voorbij had gelaten om zo iemand met een Mercedes-krachtbron te helpen in de titelstrijd. Het leidde tot doodsbedreigingen en haatberichten richting Antonelli, waarna Red Bull haar excuses heeft aangeboden. Wolff laat nu dus alvast weten dat Mercedes geen hulp zal verlenen aan McLaren.

Mercedes niet aan de kant voor McLaren

"Nee, wij gaan ons daar niet mee bemoeien", antwoordde Wolff op de vraag van Sky Sports F1 of Mercedes rekening zal houden met het kampioenschapsgevecht. Russell en Antonelli hoeven niet aan de kant te gaan voor de McLarens. Russell mag vanaf P4 gewoon Norris en Piastri aanvallen. "Het is een driestrijd tussen de drie coureurs. Het constructeurskampioenschap ligt al vast, die heeft McLaren met onze power unit gepakt. Moge de beste man winnen."

Red Bull bracht na Qatar een statement uit over de doodsbedreigingen aan het adres van Antonelli. "Ik ben [Chief Marketing Officer] Oliver [Hughes] die Red Bull runt, 'GP' en [teambaas] Laurent [Mekies] dankbaar dat ze ons hadden gecontacteerd en hun excuses hebben aangeboden. Dat laat maar zien dat onze rivalen klasse hebben."

Wolff woest op toetsenbordridders

"Aan degenen die achter hun toetsenbord zitten, jullie zijn gewoon ziek", vervolgde de Oostenrijker over de haat jegens Antonelli. "Ik vind het triest voor jullie. Zoals ik vele jaren geleden ook al zei, jullie zitten met je laptop op schoot, wie weet wat jullie allemaal hebben gedaan, voordat jullie zo'n berichtje sturen. Ik heb totaal geen respect voor dat soort mensen. Oprotten."

