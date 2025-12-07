Hoe laat begint vandaag de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi?

Vandaag wordt de allerlaatste race van het Formule 1-seizoen 2025 verreden. De Grand Prix van Abu Dhabi is het toneel van een driestrijd tussen Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri. GPFans legt uit wat jij moet weten voor de seizoensfinale.

Verstappen kwalificeerde zich op indrukwekkende wijze op de pole position. Norris zal hem vergezellen op de voorste startrij. Piastri moest genoegen nemen met de derde plaats. George Russell en Charles Leclerc completeerden de top vijf in de kwalificatie op het Yas Marina Circuit. Verstappen hoopt dat de coureurs van Mercedes en Ferrari het de McLarens lastig kunnen maken. Norris heeft namelijk 408 punten achter zijn naam staan, en aangezien hij 12 punten voor Verstappen ligt, kan Norris de WK-titel veiligstellen door 'gewoon' op het podium te finishen. Piastri heeft een achterstand van 16 punten en kan dus alleen nog kampioen worden, als zijn teamgenoot zesde of lager eindigt.

Geen regen, race begint om 14:00 uur

Het wordt vandaag een aangename 26°C in Abu Dhabi. Het blijft onbewolkt en er is geen kans op regen.

De zondag op het Yas Marina Circuit wordt geopend met races van de Masters Historic voor oude Formule 1-wagens, de Formula Trophy UAE - de lokale Formule 4-klasse - en de FIA Formule 2. Om 14:00 uur Nederlandse tijd zal de Grand Prix van Abu Dhabi van start gaan. Het is dan 17:00 uur lokale tijd en de zon gaat onder om 17:34 uur. De wedstrijd begint dus in het licht en eindigt in het donker.

