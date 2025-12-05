close global

Oscar Piastri and Lando Norris

VIDEO: McLaren krabbelt terug en onthult tactiek tegen Verstappen voor F1-kampioenschap | GPFans News

VIDEO: McLaren krabbelt terug en onthult tactiek tegen Verstappen voor F1-kampioenschap | GPFans News

Brian Van Hinthum

McLaren had eerder deze week duidelijk gemaakt dat het geen teamorders wilde gebruiken tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, aangezien Lando Norris en Oscar Piastri allebei nog kans maken op het wereldkampioenschap. CEO Zak Brown krabbelt nu echter terug en laat weten dat het plan om Max Verstappen te verslaan toch is omgegooid.

