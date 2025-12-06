Wolff herinnerd aan berucht koptelefoonincident: "Ik ben niet meer zo boos"
Toto Wolff was in het 2021-seizoen natuurlijk één van de hoofdrolspelers met zijn acties en interviews in de titelstrijd van Lewis Hamilton tegenover Max Verstappen en Red Bull Racing. Vier jaar na dato is er één moment bijgebleven en daar blikt hij nu op terug.
Tijdens de hectische Grand Prix in Saoedi-Arabië 2021 liep de spanningen tussen de teams van Mercedes AMG Petronas en Red Bull Racing hoog op, in de hevige titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Toen de bolides van Mercedes en Red Bull in aanvaring kwamen tijdens een omstreden inhaalactie, kon Wolff zijn frustratie niet bedwingen — hij nam zijn headset van het hoofd en sloeg die met woede op tafel. De beelden gingen viraal en vanaf dat moment was een iconische F1-meme geboren. Hoewel de situatie enorm onder druk stond en emoties hoog opliepen, gaf Wolff later toe dat hij zich schaamde: “Ik ben niet trots op het kapot slaan van die koptelefoon.”
Koptelefoon
Inmiddels zijn we alweer vier jaar verder dan het moment waarop Wolff de hele wereld over ging met zijn beruchte moment en wordt hij - nota bene door Mercedes zelf - herinnerd aan die dag. Wolff reageert erop: "Ik ben daarna na een woedebeheersingscursus geweest." Hij krijgt de vraag of hij nu meer vredig en rustig is: "Ja, ik ben niet zo boos meer. Ik ben geen angry bird meer", zo besluit de Oostenrijker lachend.
