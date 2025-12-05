De vrijdag zit erop in Abu Dhabi. De zwart-witgeblokte vlag hangt uit aan het einde van Vrije Training 2. Lando Norris blijft bovenaan met een 1:23.083, 0.363 seconden onder Max Verstappen, 0.379 seconden onder George Russell en 0.418 seconden onder Ollie Bearman. Vlak daarachter vinden we de Kick Sauber-coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Oscar Piastri komt niet verder dan P11.

Zaterdag zijn we er weer bij. Vrije Training 3 begint om 11:30 uur Nederlandse tijd. Tot dan!