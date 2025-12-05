LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Abu Dhabi: Verstappen moet drie tienden toegeven op Norris
We zitten om 14:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op het Yas Marina Circuit. De F1 Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de zeventiende keer geracet op het circuit in de Verenigde Arabische Emiraten. De temperatuur is een aangename 26°C gebleven en de bewolking maakt plaats voor een mooie zonsondergang. Kan Max Verstappen opnieuw de aanval inzetten? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
De vlag valt 🏁
De vrijdag zit erop in Abu Dhabi. De zwart-witgeblokte vlag hangt uit aan het einde van Vrije Training 2. Lando Norris blijft bovenaan met een 1:23.083, 0.363 seconden onder Max Verstappen, 0.379 seconden onder George Russell en 0.418 seconden onder Ollie Bearman. Vlak daarachter vinden we de Kick Sauber-coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Oscar Piastri komt niet verder dan P11.
Zaterdag zijn we er weer bij. Vrije Training 3 begint om 11:30 uur Nederlandse tijd. Tot dan!
Weinig verbeteringen
Op de Haas-coureurs (softs), Franco Colapinto (hards) en Nico Hülkenberg (hards) na is iedereen op de mediums bezig met de longruns. De stand met nog zes minuten te gaan in VT2:
- Norris - 1:23.083
- Verstappen
- Russell
- Bearman
- Hülkenberg
- Bortoleto
- Hadjar
- Leclerc
- Alonso
- Antonelli
- Piastri
- Stroll
- Sainz
- Hamilton
- Albon
- Ocon
- Tsunoda
- Lawson
- Colapinto
- Gasly
Verkeer in bocht 11
Bocht 11 blijft een probleem met het verkeer. Het is een snelle, blinde bocht richting het hotel. We zagen dat al in VT1, maar nu in VT2 wordt er ook een incident genoteerd tussen Esteban Ocon en Kimi Antonelli.
Motorproblemen bij Albon
Alexander Albon klaagde eerder in de sessie al over een misfire. Williams heeft wat aanpassingen gedaan, maar het blijkt niet te hebben geholpen, zo laat hij weten via de boardradio met nog 13 minuten te gaan in VT2.
Verstappen op de mediums
Terwijl de meeste coureurs nog een poging wagen op de softs om de kwalificatierun te oefenen of gewoon in de garage staan, lijkt Max Verstappen wel redelijk tevreden over de kwalificatierun. Als enige is hij al meer dan tien minuten bezig met een longrun op de mediums.
Bearman snapt er niks van
"De auto is ongelooflijk goed... Hoe weet ik niet!", klinkt het bij Ollie Bearman op de boardradio. De jonge Haas-coureur, die een groot deel van VT1 miste vanwege hydraulische problemen, heeft tot dusver de vierde tijd geklokt, vier tienden achter Lando Norris.
Piastri worstelt
Oscar Piastri heeft het niet gemakkelijk op de softs. Hij mist 0.680 seconden en staat momenteel tiende. Ook op een nieuwer setje van de zachte compound vindt hij nauwelijks verbetering.
Stand na run op de softs
- Norris - 1:23.083
- Verstappen
- Russell
- Bearman
- Hülkenberg
- Bortoleto
- Hadjar
- Leclerc
- Antonelli
- Piastri
- Sainz
- Alonso
- Hamilton
- Albon
- Stroll
- Ocon
- Tsunoda
- Lawson
- Colapinto
- Gasly
Norris boos op Verstappen
Het is pas de tweede vrije training, maar er worden nu al spelletjes gespeeld tussen de rivalen.
Norris vindt verbetering
Lando Norris verschijnt op de softs en zet meteen een 1:23.083 neer. Dat brengt hem 0.363 seconden onder Max Verstappen en 0.379 seconden onder George Russell. P1 dus voor de kampioenschapsleider met nog 29 minuten te gaan in VT2.
Steeds meer runs op de softs
Max Verstappen is door Red Bull naar buiten gestuurd op de rode Pirelli-band. Hij zet een 1:23.446 neer en stijgt daarmee richting de eerste plek. Nico Hülkenberg zit slechts 0.104 seconden van Verstappen af. De Kick Sauber-coureur zat er in VT1 ook al goed bij.
Bearman verslaat Hadjar, Norris verslaat Verstappen
Ollie Bearman vindt nog een paar tienden en klokt op de softs de snelste tijd met een 1:23.968, 0.199 seconden onder Isack Hadjar. Lando Norris schuift op naar P3 op de mediums met een 1:24.292. Hij is 0.107 seconden sneller dan Max Verstappen. Oscar Piastri is momenteel zesde met iets minder dan veertig minuten te gaan.
Bearman verbetert, Verstappen richting P3
Isack Hadjar staat met zijn 1:24.167 nog altijd bovenaan. Ollie Bearman verbetert met een halve seconde en staat nu 0.034 seconden boven de Racing Bulls. Max Verstappen gaat op de mediums naar de derde stek op een kwart van een seconde achterstand. Carlos Sainz en Esteban Ocon completeren de top vijf na een kwartier in VT2.
Radio van Norris
"Wat doet deze gast? Ik crashte bijna", zegt Lando Norris over Max Verstappen via de boardradio.
Stewards noteren Verstappen en Norris
Max Verstappen krijgt via de boardradio te horen dat Lando Norris achter hem zit, maar dat hij geen snel rondje zou doen. Norris doet dat plotseling toch wel en Verstappen zit hem in de weg. Het 'incident' is genoteerd door de stewards.
