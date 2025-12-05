close global

﻿
Oscar Piastri, Lando Norris, McLaren, British GP, Britain, 2025

VIDEO | 'McLaren grijpt in: mediaverbod voor Piastri en Norris in Abu Dhabi'

Vincent Bruins

Het team van McLaren had eigenlijk al lang en breed één van de coureurs tot kampioen moeten kronen, maar heeft het met een reeks aan fouten allemaal aan laten komen op de allerlaatste race van het seizoen. Om de focus zoveel mogelijk op de race te leggen, neemt men een opmerkelijk besluit.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

