Eerst McLaren, daarna interesse vanuit Red Bull, maar dan nu toch Alpine? Er hangt een groot vraagteken boven de toekomst van Alex Dunne. Geruchten deden eerder dit seizoen nog de ronde dat hij kans zou maken op het Formule 1-stoeltje bij Red Bull-zusterteam Racing Bulls, maar de jonge Ier lijkt nu genoegen te moeten nemen met een rol als juniorcoureur van Alpine.

Dunne maakte indruk in de kartsport en, na een wat tegenvallend seizoen waarin hij deels de Italiaanse en deels de Duitse Formule 4 deed, domineerde hij het Britse F4-kampioenschap in 2022. Tegelijkertijd werd hij vicekampioen in de Italiaanse F4. Het jaar erop werd hij tweede in de eindstand van de GB3. In 2024 maakte hij de sprong naar de FIA Formule 3, maar hij kon nooit lekker overweg met die auto. Dit jaar doet hij het veel beter in de FIA Formule 2. Hij heeft twee hoofdraces gewonnen en ligt, ruim voor Arvid Lindblad die volgend jaar op de F1-grid staat, vijfde in de tussenstand.

Weg bij McLaren, geen interesse vanuit Red Bull, gesprekken met Alpine

Dunne voegde zich in mei 2024 bij het ontwikkelingsprogramma van McLaren. Hij mocht bij de regerend F1-constructeurskampioen instappen tijdens Vrije Training 1 in Oostenrijk en Italië. In zijn debuutsessie op de Red Bull Ring verving hij Lando Norris en hij zat slechts 0.069 seconden van Oscar Piastri af. De interesse rondom het talent van Dunne bleef maar groeien. Afgelopen oktober is hij echter plotseling vertrokken bij McLaren.

Het werd al gauw duidelijk dat Helmut Marko wel iets in Dunne zag. Volgens de BBC wilde de Red Bull-hoofdadviseur hem aannemen en maakte de Ier zelfs kans op het Racing Bulls-zitje naast Liam Lawson. Daar werd ruimte gecreëerd door Isack Hadjar die de promotie heeft gekregen als teamgenoot van Max Verstappen. In 2026 zien we echter Lindblad in dat stoeltje. Marko wilde Dunne wel, maar de rest van de Red Bull-topmannen hadden geen interesse.

Volgens hetzelfde Britse platform is Dunne nu in gesprek om zich aan te sluiten bij het ontwikkelingsprogramma van Alpine, waar Paul Aron al zit als reservecoureur naast Gabriele Mini en Kush Maini als testcoureurs.

