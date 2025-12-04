close global

Lars Leeftink
De veelbesproken presidentsverkiezingen van de FIA gaan door, ondanks de rechtszaak die Laura Villars heeft aangespannen tegen de autosportfederatie. Villars, die zich kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap, vindt de regels rondom de verkiezingen oneerlijk en heeft de FIA aangeklaagd.

De rechtbank in Parijs heeft besloten dat er een rechtszaak komt, maar dit heeft geen invloed op de verkiezingen die op 12 december plaatsvinden in Tasjkent, Oezbekistan. Villars heeft de FIA aangeklaagd omdat alleen de huidige president, Mohammed Ben Sulayem, volgens de regels zou mogen deelnemen aan de verkiezingen. Dit zou betekenen dat de andere kandidaten, waaronder Villars zelf, niet meer aan de verkiezingen zouden kunnen deelnemen.

Villars klaagt FIA aan, verkiezingen gaan door

Villars en haar advocaat hebben tijdens een hoorzitting geklaagd over de "onmogelijkheid om een alternatieve kandidaat te presenteren" en de "transparantie en methoden van het nominatiecomité". De rechtbank heeft nu besloten dat er een volledige rechtszaak nodig is om deze kwesties te bespreken. Deze rechtszaak begint op 16 februari 2026.

Andere kandidaat reageert op rechtszaak

Tim Mayer, een van de andere kandidaten voor de verkiezingen, noemt de beslissing van de rechtbank een "redelijke en verwachte reactie" gezien de complexiteit van de zaak. Mayer en de andere kandidaten blijven zich voorbereiden op de verkiezingen. Er is dus een aanwezige kans dat, als de verkiezingen zijn geweest, we nog even moeten wachten totdat deze uitslag gezien kan en mag worden als officieel.

