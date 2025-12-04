Isack Hadjar wordt volgend seizoen de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, een gerucht dat natuurlijk al enkele maanden in de lucht hing. Naast de sportieve vooruitgang, gaat de Franse rijder er ook qua financiën behoorlijk op vooruit.

Het hing al even in de lucht, maar deze week was het officiële bericht eindelijk daar: Hajar wordt in 2026 de nieuwe teamgenoot van Verstappen. De Franse coureur debuteerde dit seizoen in de Formule 1 en maakte meteen grote indruk in zijn eerste maanden in de koningsklasse. Nadat hij een hartverscheurende uitvalbeurt beleefde tijdens zijn eerste race in Australië, ging het hard voor Hadjar. Hij bewees zichzelf met consistente prestaties, rauwe snelheid en als kers op de taart een knap podium tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort.

Tsunoda out

Aan de andere kant wist Yuki Tsunoda sinds zijn overgang van Racing Bulls naar Red Bull aan het begin van dit jaar zelden te imponeren. De Japanner wist zich zelden voorin het veld te melden en kon dus uiteindelijk de Red Bull-leiding niet te overtuigen om nog een jaartje met hem door te gaan. In plaats daarvan kiest men voor nieuw bloed op het stoeltje dat toch als de lastigste in de Formule 1 wordt gezien. Hadjar mag zijn talenten nu bij een topteam gaan tonen.

Wat gaat Hadjar verdienen?

Bij een topteam hoort natuurlijk ook een topsalaris. Niet alleen qua sportieve prestaties gaat Hadjar er op vooruit, ook qua financiën maakt hij een mooie slag. Het Franse Sportune heeft namelijk weten te achterhalen dat de nieuwe teamgenoot van Verstappen 6.6 miljoen euro per jaar zal gaan opstrijken bij zijn nieuwe team. Daarmee krijgt hij een verbetering van maar liefst vijf keer zijn Racing Bulls-salaris. Vanzelfsprekend zit er nog wel een groot verschil met Verstappen, die meer dan zestig miljoen euro per jaar verdient.

