Kimberley Hoefnagel

Donderdag 4 mei 2023 23:05

Brad Pitt zal vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië achter het stuur van een Formule 1-wagen gaan kruipen. De geruchten deden eerder al de ronde, maar lijken nu toch echt te zijn bevestigd door Will Buxton.

Apple TV+ is momenteel druk bezig met een Formule 1-film, waar een hoop grote en prominente namen aan verbonden zijn. Zo wordt de film geregisseerd door Joseph Kosinski, de regisseur achter Top Gun: Maverick, en wordt de hoofdrol vertolkt door niemand minder dan Brad Pitt. Lewis Hamilton is op zijn beurt ook betrokken bij het project, hij is namelijk aangesteld als producent. De Brit draagt er zorg voor dat het geheel zo realistisch mogelijk wordt. Eerder deden er geruchten de ronde dat Brad Pitt tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië de baan op zou gaan. Hoewel men er in eerste instantie vanuit ging dat het een gerucht was, lijkt het nu daadwerkelijk te gaan gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

Buxton was te gast bij F1 Accelarate en ging hierbij in gesprek met Jerry Bruckheimer en Kosinkski. "De F1-film klinkt fantastisch. Ze gaan een elfde team creëren en zullen op de baan gaan filmen, vanaf Silverstone tot het einde van het jaar", vertelt Buxton op Twitter. "Ze hebben 18 maanden besteed aan het ontwikkelen van de kleinste beweegbare 6k-camera die ooit is ontworpen, om de kijker mee te nemen in de cockpit. Een cockpit waarin de sterren daadwerkelijk zullen rijden. Dat klopt. Brad Pitt gaat vanaf Silverstone een Formule 1-wagen besturen."

Volgens Buxton is de auto ontworpen door Mercedes en wordt er momenteel druk mee getest. Daarnaast zouden de coureurs al druk bezig zijn geweest op de sim en op de baan. "Lewis Hamilton staat dagelijks met ze in contact en geeft advies met betrekking tot de verhaallijn en het script, om ervoor te zorgen dat dit de meest accurate racefilm ooit wordt."