Brian Van Hinthum

Maandag 24 april 2023 11:55 - Laatste update: 11:59

Een bijzonder gerucht rondom Hollywood-ster Brad Pitt. De Amerikaanse acteur heeft namelijk volgens Britse berichtgeving toestemming gekregen om deel te nemen aan de Grand Prix van Groot-Brittannië van aankomende zomer. Er wordt dan materiaal opgenomen voor de speciale door Lewis Hamilton geproduceerde die op het programma staat.

Dat Hamilton er naast zijn race carrière ook nog een hoop andere hobby's op nahoudt, is inmiddels wel vrij bekend. Hollywood is één van die hobby's en in 2022 werd al bekend dat Hamilton met goede vriend Pitt werkt aan een speciale film over de Formule 1. "Ik kan niet anders dan opgetogen zijn, want wat ik met mijn team tot nog toe voor elkaar gekregen heb, is bijna ongelooflijk. Ik heb de steun van Tim Cook, ook voor het maken van een documentaire over mijn carrière. En dan speelt een legende als Brad Pitt ook nog eens in de film", zei hij destijds.

Filmen op Silverstone

Even later was het ook Stefano Domenicali die namens de Formule 1 een duit in het zakje deed en zelfs onthulde dat er speciale opnames op het circuit van Silverstone zouden gaan plaatsvinden. "Deze film is nog zo'n hulpmiddel. We gaan zeer binnenkort beginnen met opnames in Silverstone. Qua productie kan het zijn dat ze een beetje in de weg zullen lopen, dus het is iets waar we op een bepaalde manier controle over moeten hebben, maar het laat ook op een andere manier weer zien dat F1 nooit stopt", liet de Italiaan even geleden weten.

Leiding paradelap

Die uitspraken lijken volgens geruchten uit het Britse boulevardblad The Sun nu weer een stapje dichterbij te komen: zij weten namelijk te melden dat hoofdrolspeler Pitt daadwerkelijk een kortstondige deelname aan de Grand Prix voor zijn rekening gaat namen . De Amerikaanse superster zou de gelegenheid krijgen om de eerste paradelap van de race als leider voor zijn rekening te nemen, waarbij hij dus pontificaal in beeld zal komen. Volgens de berichtgeving hebben de grote bazen, waaronder dus Domenicali, toestemming gegeven voor de unieke actie om de film van Hamilton zo realistisch mogelijk te laten worden. Afwachten dus.