Red Bull maakt line-up voor 2026 officieel bekend, Verschoor tekent bij McLaren | GPFans Recap

Twee dagen na de F1 Grand Prix van Qatar hebben we nog genoeg om na te bespreken, zeker nu Max Verstappen zijn kampioenschapskansen in leven heeft kunnen houden. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De Grand Prix van Qatar zit erop en inmiddels zijn we met zijn alleen reikhalzend aan het uitkijken naar de grote apotheose in Abu Dhabi, waar de wereldkampioen van 2025 bepaald zal worden. Ondertussen was er ook genoeg nieuws te melden, vooral vanuit kamp Red Bull, waar men de line-up van 2026 eindelijk bevestigd heeft. Isack Hadjar wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, terwijl Arvid Lindblad wordt doorgeschoven naar het team van Racing Bulls. Ondertussen was er ook leuk nieuws voor Richard Verschoor.

Artikel gaat verder onder video

Richard Verschoor tekent bij Formule 1-team van McLaren

Mooi nieuws voor de Nederlandse Richard Verschoor. De Formule 2-coureur heeft zijn handtekening gezet bij het Formule 1-team van McLaren en voegt zich bij het Driver Development Programme van de Britse grootmacht. "Ik ben verheugd om onderdeel uit te maken van het opleidingsprogramma van McLaren", laat Verschoor optekenen. "Het is een speciaal moment, en ik ben dankbaar voor de steun van McLaren, waardoor ik mij binnen het programma verder kan blijven ontwikkelen." Meer lezen over het mooie nieuws voor Richard Verschoor? Klik hier.

'McLaren wordt in Abu Dhabi gestraft voor het slechte management in de strijd met Verstappen'

Het Formule 1-team van McLaren kan komend weekend in Abu Dhabi voor het eerst sinds 2008 één van haar coureurs wereldkampioen zien worden, maar de Britse formatie heeft zichzelf in een dusdanig ingewikkelde positie gebracht, dat het haast onmogelijk lijkt om niet hoe dan ook reputatieschade op te lopen. Meer lezen over de problemen van McLaren? Klik hier.

Related image

BREAKING: Verstappen krijgt Hadjar officieel als teamgenoot voor 2026

Isack Hadjar zal een promotie krijgen van Red Bull voor het Formule 1-seizoen 2026. Hij schuift op van zusterteam Racing Bulls naar hoofdteam Red Bull Racing. Daar zal hij Yuki Tsunoda opvolgen en dus wordt hij de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Hadjar heeft genoeg indruk gemaakt dit seizoen dat Red Bull heeft besloten om hem naast Verstappen te zetten bij het hoofdteam van de energiedrankfabrikant. Daar neemt hij het stoeltje over van Tsunoda, die een lastig seizoen meemaakt. Meer lezen over het grote Red Bull-nieuws? Klik hier.

BREAKING: Lindblad maakt F1-debuut in 2026 als opvolger van Hadjar bij Racing Bulls

Arvid Lindblad zal volgend jaar zijn debuut in de Formule 1 maken. Na de aankondiging dat Isack Hadjar van Racing Bulls naar Red Bull Racing gaat om Yuki Tsunoda op te volgen in 2026, heeft de energiedrankfabrikant meteen bekendgemaakt dat Lindblad de nieuwe teamgenoot wordt van Liam Lawson bij het zusterteam. Meer lezen over het andere grote Red Bull-nieuws? Klik hier.

Related image

McLaren verkiest Norris niet boven Piastri in Abu Dhabi: "Ze zijn vrij om te racen"

Het Formule 1-team van McLaren is in eerste instantie niet van plan om teamorders in te zetten tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Teammaat Andrea Stella laat weten dat beide coureurs de kans krijgen om voor het wereldkampioenschap vechten. "Wat betreft het hebben van twee coureurs die voor het kampioenschap vechten: onze filosofie zal niet veranderen voor Abu Dhabi. We blijven zowel Oscar als Lando de kans geven om hun ambities na te jagen." Meer lezen over de uitspraken van Andrea Stella? Klik hier.

Gerelateerd