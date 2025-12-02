Max Verstappen heeft zijn achterstand op Lando Norris teruggebracht tot twaalf punten en houdt daarmee kans op zijn vijfde titel op rij. In Abu Dhabi ligt alles nog open. Wat moet Verstappen doen om kampioen te worden, en welke scenario's geven Norris of Piastri juist uitzicht op de titel? In deze GPFans Special zetten we het op een rijtje richting een bloedstollende finale.

