In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam bespreken dit keer Sebastian Kissing en Jan Bolscher de Grand Prix van Qatar. En uiteraard komt de opmerkelijke strategie van McLaren ook uitgebreid ter sprake.

Tijdens een safety car in de zevende ronde van de Grand Prix van Qatar kwam het team van McLaren als enige niet naar binnen voor nieuwe banden, wat uiteindelijk een strategische misser bleek te zijn. Max Verstappen wist zo de race te winnen, met Oscar Piastri op de tweede plaats. Lando Norris moest het doen met de vierde stek. Met alleen nog de Grand Prix van Abu Dhabi op de rol, maakt Verstappen nog altijd kans op zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap: "Het is de zoveelste blunder van McLaren dit jaar", trapt Bolscher af. "Er wordt gesproken over een meesterzet van Red Bull Racing, maar ik vind het eerder andersom. Het was echt een blunder van McLaren. Alle andere teams gingen ook naar binnen om te pitten. Was het per se een meesterzet van Red Bull? Het was zeker heel snel en goed geanticipeerd, maar het was vooral McLaren dat echt lag te slapen aan de pitmuur."

Artikel gaat verder onder video

Strategische mispeer McLaren

Kissing vraagt zich af hoe McLaren het opnieuw voor elkaar heeft gekregen om strategisch de plank mis te slaan op een cruciaal moment: "Je hebt zoveel data, je hebt zoveel mensen daar zitten. Hoe kan je dan als enige team niet gaan pitten? Ze zeiden dat Red Bull alle flexibiliteit verloor hierdoor, door die verplichte tweestopper. Maar eigenlijk weet je dat er verder niks gaat gebeuren tijdens de race. Er zijn geen muren, er zijn bijna geen grindbakken. Op een gegeven moesten de coureurs zelf maar een soort keuze maken."

Een hele vreemde zet

"Ja, het was echt een vreemde zet", gaat Bolscher verder. "Norris riep ook direct over de boordradio, hadden we niet gewoon achter Max aan moeten gaan de pitstraat in? Stella vertelde na afloop dat hij uit het verkeer wilde blijven. Dat is een rare uitleg, want als je als enige niet pit, komt je sowieso in verkeer terecht. En wat ook raar is, is dat ze niet in ieder geval één van de twee naar binnen hebben gehaald. Maar dan kom je waarschijnlijk weer uit bij die belachelijke Papaya-regels, waarbij ze niet één van de twee een voordeel ten opzichte van de ander willen geven. Als McLaren dit nog weggeeft, moeten ze zich echt doodschamen. Ze willen heel graag het leukste en liefste team op de grid zijn, maar de Formule 1 is geen lieve sport. Uiteindelijk telt er maar één ding: dat één van je coureurs de wereldtitel wint."

Bekijk de volledige podcast hieronder.

Gerelateerd