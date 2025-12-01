Ted Kravitz neemt bizar interview met Lambiase af en vraagt hem naar vluchtnummer
De Grand Prix van Qatar werd zondag gewonnen door Max Verstappen en na afloop van de race was het natuurlijk tijd voor de festiviteiten van Red Bull Racing. Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz kwam het feestje even verstoren voor een interview met Gianpiero Lambiase. Het werd een ongemakkelijke ontmoeting.
Op zondag leek het erop dat Lando Norris kon gaan strijden om zijn eerste wereldtitel binnen te halen. Echter liep het allemaal een stuk anders dan gehoopt voor de Britse rijder. Door gestuntel aan de pitmuur van McLaren mistte de renstal na een safety car-situatie de kans om naar binnen te gaan, waardoor zij dus later nog moesten onder groen. Door de blunder liepen Oscar Piastri en McLaren dus een hoop tijd mis en kon Verstappen redelijk onbedreigd naar de overwinning rijden in Qatar. Het betekent dat het wereldkampioenschap nog altijd niet gespeeld is en we in Abu Dhabi pas een beslissing gaan krijgen.
Welke vlucht?
Na afloop van de gewonnen race verzamelde het team van Red Bull zich voor festiviteiten en een teamfoto. Lambiase, al wachtend op het maken van de foto, kreeg echter ineens Kravitz in zijn nek voor een interview. Het leverde echter een ontzettend ongemakkelijk gesprek op. Kravitz, filmend voor Ted's Notebook, stelt eerst de vraag of Lambiase naar huis vertrekt die avond. Vervolgens kwam hij met een bijzondere opmerking waarin hij de vlucht waarop Lambiase zit probeert los te peuteren: "Zit je in de Qatari 6 of de 101?" Lambiase, zichtbaar ongemakkelijk, wist er weinig mee aan te kunnen en schudde zijn hoofd.
Bijzonder einde
Waarna het interview voortduurde en Kravitz nog vroeg naar de situatie in het wereldkampioenschap, had Lambiase het uiteindelijk gehad toen hem gevraagd werd waarom de krachtbron van Verstappen op het laatste moment is vervangen. De engineer van de Nederlander verwees hem door naar iemand anders in het team, waarna het gesprek op ongemakkelijke wijze doodbloedde. De beelden van het interview kun je overigens hier bekijken.
