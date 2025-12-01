Ziggo-tafel eensgezind over de hamvraag: pakt Verstappen de titel in Abu Dhabi?
Ziggo-tafel eensgezind over de hamvraag: pakt Verstappen de titel in Abu Dhabi?
Max Verstappen gaat aankomende zondag tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi alles op alles zetten om zijn vijfde opeenvolgende wereldtitel binnen te slepen. Hij heeft het echter niet helemaal in eigen hand, want Lando Norris staat 12 punten voor. In het Race Café van Ziggo Sport werden de titelkansen van Verstappen besproken.
Robert Doornbos, Olav Mol, Jack Plooij en Rob van Gameren zaten gisterenavond aan tafel bij de uitzending van Race Café, waarin de Grand Prix van Qatar werd nabesproken. En daar stond men uiteraard ook even stil bij de titelkansen van Verstappen, die door het resultaat van gisteren [Verstappen won immers de race] enorm zijn toegenomen. De vraag die iedereen zichzelf op dit moment stelt is: kan én gaat Verstappen zichzelf kronen tot vijfvoudig wereldkampioen in Abu Dhabi aankomende zondag? Het gat is met 12 punten ten opzichte van Norris nog groot, maar de Ziggo-heren waren eensgezind in hun antwoord op deze hamvraag.
Gaat Verstappen het flikken in Abu Dhabi?
"Mannen, ja of nee, gaat Verstappen het flikken volgende week?", zo trapte presentatrice Shelly Sterk de hamvraag af richting de heren aan tafel. Nog voordat ze haar vraag af kon maken, had Van Gameren z'n antwoord al klaar: "Ja". Ook Plooij sloot zich hier direct bij aan. Vervolgens was het de beurt aan Doornbos. "Ja, facetimen live. Ben ik erbij", zo reageerde hij, doelend op het feit dat de beslissende Grand Prix wordt verreden op anderhalf uur rijden van zijn woonplaats Dubai. Zelf Olav Mol, die vorige week nog stellig was dat het niet ging gebeuren voor Verstappen, is bijgedraaid. "Toen was het 25 punten [de achterstand, red.]. Nu wel", aldus de F1-commentator.
Nederlandse fans hebben vertrouwen in vijfde titel Verstappen
Vervolgens wendde Sterk zich nog even tot het publiek en stelde hen dezelfde vraag. Er volgde een daverend applaus en luid gejoel door de zaal, wat duidelijk aangeeft dat ook de supporters van Verstappen er veel vertrouwen in hebben dat het aankomend weekend alsnog goedkomt in Abu Dhabi.
