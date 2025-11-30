Verstappen wint Qatar na McLaren-blunder, Wolff en Marko ruziën na zware beschuldiging | GPFans Recap

De GPFans Recap is voor veel mensen de manier om na een drukke dag snel op de hoogte te zijn van het belangrijkste nieuws. Zo ben je binnen een paar minuten bijgelezen over de belangrijkste nieuwtjes en gebeurtenissen in F1. Vandaag praten we je bij na de Grand Prix van Qatar en de nasleep daarvan.

Op zondag leek het erop dat Lando Norris kon gaan strijden om zijn eerste wereldtitel binnen te halen. Echter liep het allemaal een stuk anders dan gehoopt voor de Britse rijder. Door gestuntel aan de pitmuur van McLaren mistte de renstal na een safety car-situatie de kans om naar binnen te gaan, waardoor zij dus later nog moesten onder groen. Door de blunder liepen Oscar Piastri en McLaren dus een hoop tijd mis en kon Max Verstappen redelijk onbedreigd naar de overwinning rijden in Qatar. Het betekent dat het wereldkampioenschap nog altijd niet gespeeld is en we in Abu Dhabi pas een beslissing gaan krijgen. Naast het resultaat viel er ook veel na te bespreken over de inhaalactie van Norris op Kimi Antonelli

Verstappen slaat megaslag in Qatar, titelstrijd volledig open voor Abu Dhabi

Max Verstappen is weer helemaal terug in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander reed een foutloze Grand Prix van Qatar en kwam als winnaar over de streep. Oscar Piastri finishte als tweede, maar Lando Norris kwam niet verder dan de vierde plek. Hierdoor ligt het kampioenschap weer helemaal open als we aankomende week afreizen naar Abu Dhabi. Samenvatting van de Grand Prix lezen? Klik hier!

Verstappen over "vreemde keuze" McLaren in Qatar: "Daarna wisten we een gat te slaan"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Qatar op zijn naam geschreven. De Nederlander versloeg samen met Red Bull Racing het duo van McLaren in een tactisch steekspel, en heeft zijn achterstand op Lando Norris teruggebracht naar nog slechts twaalf punten. "Dit was een ongelofelijke race voor ons", vertelt Verstappen na afloop. "We hebben de juiste beslissing genomen als team door te pitten tijdens de safety car. Dat was ontzettend slim. Ik heb heel blij om hier te winnen, we blijven tot het einde meedoen in het gevecht. Het was een sterke race in een moeilijk weekend voor ons." Meer lezen over de eerste reactie van Max Verstappen na afloop? Klik hier!

Lambiase woest op Antonelli: "Lijkt erop dat hij expres aan de kant ging voor Norris"

Lando Norris zat lange tijd vast achter Andrea Kimi Antonelli en het leek erop dat de Brit dus niet verder zou komen dan de vijfde plaats. In de één-na-laatste ronde kwam hij echter toch voorbij de Italiaan. Bij Red Bull Racing vermoedt men dat er opzet in het spel was en Antonelli doelbewust Norris er voorbij liet. Meer lezen over de uitspraken van Gianpiero Lambiase? Klik hier!

Marko kritisch op Mercedes na 'voorbij laten' Norris: "Dit was te opzichtig"

Dr. Helmut Marko (82) heeft sterke vermoedens van vals spel door McLaren en Mercedes tijdens de Grand Prix van Qatar. Lando Norris zat op plek vijf vast achter Kimi Antonelli, maar in de voorlaatste ronde ging hij er opeens fluitend voorbij. Volgens Marko lijkt het erop dat McLaren en Mercedes het op een akkoordje hebben gegooid, omdat McLaren gebruikmaakt van de motoren van de Duitse renstal. Meer lezen over de uitspraken van Helmut Marko? Klik hier!

Wolff witheet na claim Marko over Antonelli: "Hersenloos"

Toto Wolff is laaiend over de uitspraken van Helmut Marko na afloop van de Grand Prix van Qatar. Zijn landgenoot verweet Andrea Kimi Antonelli dat hij Lando Norris expres voorbij liet in het slot van de race en dat is bij de Mercedes-chef compleet in het verkeerde keelgat geschoten. Meer lezen over de uitspraken van Toto Wolff? Klik hier!

