Verstappen slaat megaslag in Qatar, titelstrijd volledig open voor Abu Dhabi

Max Verstappen is weer helemaal terug in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander reed een foutloze Grand Prix van Qatar en kwam als winnaar over de streep. Oscar Piastri finishte als tweede, maar Lando Norris kwam niet verder dan de vierde plek. Hierdoor ligt het kampioenschap weer helemaal open als we aankomende week afreizen naar Abu Dhabi.

Menig fan zal op het puntje van z'n stoel hebben gezeten bij de start van de voorlaatste Grand Prix van het jaar. Verstappen vertrok vanaf plek drie, met de twee McLaren's voor z'n neus. Verstappen kende een fantastische start en wist direct Norris te passeren. Hij trok vervolgens snel een klein gaatje en wist de McLaren buiten z'n DRS te zetten. Piastri kende als polesitter ook een goede start en wist direct een paar autolengtes voorsprong te pakken. Na een paar ronden kwam de safety car op de baan na problemen voor Hülkenberg en Gasly. De twee raakten elkaar bij een inhaalactie die werd opgezet door de Sauber-coureur. Hülkenberg crashte, terwijl Gasly schade opliep. De safety kwam kwam naar buiten en alle coureurs, met uitzondering van de McLaren's en Ocon, doken direct naar binnen voor één van de twee verplichte pitstops.

Verstappen 'wint' een pitstop ten opzichte van McLaren's

Bij de herstart was Verstappen wakker, maar hij kon het tempo van Norris niet volgen en liet hem vervolgens dan ook vrij snel varen. Verstappen zat sinds de safety car namelijk op een heel andere strategie. Zijn doel was om de banden zo lang mogelijk in leven te houden, om zo een pitstop te winnen ten opzichte van de McLaren's. Toen Piastri en Norris dan eenmaal naar binnen kwamen, vielen ze terug naar de respectievelijk vierde en vijfde plaats. Verstappen nam de leiding weer over en alles zag er op dat moment rooskleurig uit voor de Nederlander, die een goede kans leek te hebben om de race in Qatar te gaan winnen.

Verstappen neemt leiding over, Norris moet inhaalslag maken

Vervolgens gebeurde er weinig en was het wachten op de tweede stop van Verstappen. Die verliep redelijk goed en dus kon hij weer rustig afwachten wanneer de McLaren's naar binnen gingen voor hun tweede stop, om zo de leiding weer over te nemen. Piastri was de eerste van de twee die binnenkwam, en hij kende een waanzinnig snelle stop. Hij kwam als nummer drie weer terug op de baan. De stop van Norris volgde enkele ronden later en de kampioenschapsleider viel tot zijn frustratie terug achter Sainz en Antonelli op de vijfde positie. Sainz rook bloed en wilde koste wat het kost Norris van het podium afhouden, zo liet hij weten over de boordradio.

Drama voor Norris, rijdt zich klem op Antonelli

Norris probeerde op zijn beurt eerst Antonelli te passeren, maar slaagde hier niet in. Hij bleef rondenlang vastzitten achter de Mercedes, terwijl het einde van de race steeds dichterbij kwam. Verstappen reed ondertussen de ene na de andere foutloze ronde. Sainz liep in de slotfase nog wat schade op aan zijn vloer, maar bleef pushen om een podium veilig te stellen. En dit lukte, want Norris ging uiteindelijk wel voorbij aan Antonelli, maar het was te laat om nog een aanval te openen op de Spanjaard in de Williams.

Verstappen wint in Qatar en blaast titelstrijd nieuw leven in

Verstappen won uiteindelijk de Grand Prix van Qatar. De Red Bull-coureur deelde hiermee een megadreun uit aan de concurrentie en is weer he-le-maal terug in de titelstrijd. Doordat Norris slechts als vierde finishte, kan het nog bijzonder spannend worden in Abu Dhabi aankomende week. Piastri finishte in Qatar als tweede, gevolgd door Sainz, Norris, Antonelli, Russell, Alonso, Leclerc, Lawson en Tsunoda.

