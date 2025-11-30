Max Verstappen kwam zondag als eerste over de streep na een zeer interessante Grand Prix van Qatar. De Nederlander profiteerde van geblunder aan de pitmuur bij McLaren, waardoor hij nog hoop heeft om zijn vijfde wereldtitel op een rij te pakken in Abu Dhabi. Na afloop van het veelbewogen weekend reageert hij op zijn race.

Op zondag leek het erop dat Lando Norris kon gaan strijden om zijn eerste wereldtitel binnen te halen. Echter liep het allemaal een stuk anders dan gehoopt voor de Britse rijder. Door gestuntel aan de pitmuur van McLaren mistte de renstal na een safety car-situatie de kans om naar binnen te gaan, waardoor zij dus later nog moesten onder groen. Door de blunder liepen Oscar Piastri en McLaren dus een hoop tijd mis en kon Verstappen redelijk onbedreigd naar de overwinning rijden in Qatar. Het betekent dat het wereldkampioenschap nog altijd niet gespeeld is en we in Abu Dhabi pas een beslissing gaan krijgen.

McLaren-gestuntel

Na afloop van de race reageert Verstappen blij voor de camera van Viaplay: "Natuurlijk heel fijn. Op pure snelheid hadden we hem niet kunnen winnen. Met een goede strategie en het tijdens de safety car naar binnen komen, winnen we de wedstrijd. Nog steeds hadden we redelijk goede snelheid. Daar mogen we tevreden mee zijn." De Nederlander was blij toen hij de McLarens door zag rijden: "Als ze niet teveel uitlopen in de eerste stint, dan hebben we een goede kans om te winnen. In het begin gingen ze meteen voluit en moest ik iets meer de banden managen. Daarna kon ik het redelijk stabiel houden. Op de harde banden hadden ze wel wat meer snelheid dan wij. Het gat was te groot."

Titelkansen in Abu Dhabi

Hij vervolgt: "Iets beter, maar nog steeds had ik het probleem dat ik ook in de kwalificatie had. De start was redelijk goed. Goed genoeg om naar die tweede plek te gaan. Dat was natuurlijk altijd het doel." Verstappen was later niet bang toen Piastri te horen kreeg dat hij de Nederlander moest gaan pakken: "Ik wist al dat ze geen kans hadden. Dat gat was veel te groot." Op het laatst blikt Verstappen nog even vooruit naar volgende week, waar hij dus nog kans heeft op zijn vijfde titel: "Op pure snelheid gaan we hem niet winnen in Abu Dhabi. We moeten zoiets als vandaag hebben en nog wat meer geluk. Daar moeten we realistisch in zijn. Het houdt het spannend."

