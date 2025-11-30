FIA verduidelijkt wat er met bandenregel gebeurt in het geval van een dichte pitstraat
FIA verduidelijkt wat er met bandenregel gebeurt in het geval van een dichte pitstraat
Eén van de bijzonderheden van dit weekend is natuurlijk de bijzondere bandenregel van Pirelli die in het leven is geroepen wegens het feit dat dit circuit in Qatar zwaar is voor de banden. De FIA is nu met een verduidelijking gekomen wat er gebeurt als de pitstraat gesloten is en je op het maximaal aantal rondjes op de bandenset zit.
Het Lusail International Circuit is een zwaar circuit en dus heeft Pirelli ver voor het weekend al ingegrepen en besloten om een limiet te stellen op het aantal ronden dat een bandenset mag afleggen. Elke set banden van vier stuks mag gedurende het weekend maar 25 ronden worden ingezet, wat ruim onder de helft is van de 57 ronden die de race lang duurt. Ronden naar de grid en formatieronden tellen overigens niet mee in het totaal van 25. Het betekent automatisch dat coureurs in de hoofdrace minimaal twee keer moeten stoppen voor nieuw rubber.
Dichte pitstraat
Vanzelfsprekend zijn er ook uitzonderingen mogelijk, zoals in het scenario waarbij een coureur niet in staat is om op tijd de pitstraat in te duiken voor nieuwe banden, zoals het geval is bij een gesloten pits. Ook daar heeft de FIA nu rekening mee gehouden en men heeft laten weten wat er dan dient te gebeuren. "Elke auto die, als direct gevolg van de sluiting van de pitstraat, het maximaal toegestane aantal ronden met een bandenset overschrijdt, moet de pitstraat inrijden om de banden zo snel mogelijk te vervangen nadat de pitstraat weer is geopend", zo wordt er geschreven in de race event notes van de FIA.
Twee auto's
Verder wordt nog verduidelijkt hoe het zit als een team met twee wagens nieuwe banden moet halen: "Voor een veilig en ordelijk verloop van het evenement moet elk team dat met twee auto's het maximaal aantal ronden in dergelijke omstandigheden overschrijdt, de pitstraat inrijden om de bandenset zo snel mogelijk te vervangen nadat de pitstraat weer is geopend. De tweede auto van het team mag in dat geval de pitstraat één keer passeren alvorens die uiteindelijk naar binnen gaat voor nieuwe banden." Dit om te voorkomen dat een team met twee wagens tegelijk de pitstraat in zou moeten en zo dus kostbare tijd kan verliezen.
