De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Qatar bevestigd. Red Bull Racing ziet een van haar auto's verder naar voren schuiven, door een uitgedeelde straf.

Het was het duo van McLaren dat domineerde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. Alhoewel Max Verstappen zich op indrukwekkende wijze in de strijd wist te mengen, was het uiteindelijk een oppermachtige Oscar Piastri die beslag legde op pole position. Lando Norris tekende voor de tweede plaats, met daarachter de Nederlander. Verstappen wordt op de tweede startrij geflankeerd door George Russell in de Mercedes. De top tien wordt gecompleteerd door Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Pierre Gasly en Charles Leclerc.

Tsunoda profiteert van gridstraf

Het linkerrijtje wordt afgetrapt door Nico Hülkenberg. De Sauber-coureur heeft Liam Lawson naast zich staan, met daarachter Oliver Bearman en Alexander Albon. In eerste instantie was het Gabriel Bortoleto die zich als veertiende kwalificeerde, maar de Braziliaan moet nog een gridstraf van vijf plaatsen inlossen na de startcrash in Las Vegas. Yuki Tsunoda, die een zeer teleurstellende kwalificatie kenden na een goede sprintkwalificatie en sprintrace, schuift hierdoor door naar de vijftiende plaats.

Deceptie na deceptie voor Hamilton

De laatste vijf worden aangevoerd door Esteban Ocon, met daarachter Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen is het volledig kwijt in de Ferrari en kon na afloop van de kwalificatie met moeite zijn tranen bedwingen. Lance Stroll start achter de Brit, met dus Bortoleto daarachter. De rode lantaarn wordt niet voor het eerst dit seizoen gedragen door Franco Colapinto. De Alpine-coureur kwalificeerde zich als laatste op P20, waarna het team besloot dan de auto maar om te gooien. Colapinto start daarom vanuit de pitstraat.

