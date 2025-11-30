close global

Russell and Norris in Qatar

Media zorgen voor rel tussen Norris en Russell: "Iemand zei dat je mij de schuld gaf"

Vincent Bruins
Lando Norris moest tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Qatar zijn meerdere erkennen in McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Verschillende media suggereerden in de mediapen dat George Russell Norris had opgehouden. Volgens de laatstgenoemde is dat niet zo, al kibbelde hij er wel over met de Mercedes-coureur.

Norris leek eventjes de pole position te pakken op het Lusail International Circuit door een rondetijd van 1:19.495 neer te zetten. Hij was op die manier drie honderdsten sneller dan Piastri. Bij aanvang van de tweede run in Q3 ging hij echter meteen in de fout en gleed hij bijna van de baan af. Norris moest zijn ronde afhaken en toekijken hoe Piastri de pole naar zich toe sleepte. Max Verstappen zal vanaf de derde plaats moeten komen en wordt op de tweede startrij vergezeld door Russell.

Russell en Norris kibbelen in de mediapen

"Maat, zit je de media te vertellen dat ik de reden was dat je de eerste bocht verpest hebt?", begon Russell tegen Norris in de mediapen na afloop van de kwalificatie. Norris zei: "We zitten bij de media, hè. Het enige wat zij doen is bullshit verspreiden. Ik kan niet geloven dat je hen gelooft in plaats van mij - nogal teleurstellend."

Russell reageerde: "Nou, het klonk anders wel als iets wat jij zou zeggen." Norris wist niet eens waar zijn landgenoot was: "Wat gebeurde er überhaupt? Waar was jij? Liet je mij erlangs?" Russell stuurde het kibbelen tussen hem en Norris de andere kant op door te lachen: "Ik probeerde je juist een slipstream te geven om je te helpen het kampioenschap te winnen!" Er heerste nogal wat spanning tussen de twee, en dus wilde Russell het bij het geplaag houden.

Mercedes Formule 1 McLaren Lando Norris George Russell Qatar

