Zak Brown heeft zich erg lovend over Max Verstappen uitgesproken. De CEO van McLaren noemt de Red Bull Racing-coureur "die gast uit horrorfilms", maar dan in de meest positieve zin van het woord.

Zak Brown heeft zich in het verleden meer dan eens kritisch uitgelaten over Max Verstappen. Zo schreef hij onlangs in zijn nieuwe boek dat de mensen binnen Red Bull Racing bang voor hem lijken te zijn en noemde hij de Nederlander "soms arrogant" in zijn gedrag op de baan. De Amerikaan voegde hier later aan toe dat hij dit niet negatief bedoelde, en heeft naar eigen zeggen zelfs een bericht naar Verstappen gestuurd om de lucht te klaren.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen grote factor in titelstrijd

De kopman van de Britse formatie kan dan ook niet om Verstappen heen. Na de dubbele kwalificatie van McLaren in Las Vegas, is het gat naar klassementsleider Lando Norris nog 24 punten. In Zandvoort was de achterstand van Verstappen, destijds naar Oscar Piastri, nog 104 punten. Met nog twee raceweekenden te gaan, is de viervoudig wereldkampioen dus een grote factor in de titelstrijd. Dat weet Brown zelf ook, zo blijkt uit een interview met The Sports Agents.

Die gast uit horrorfilms

"Max Verstappen is die gast in horrorfilms. Zodra je denkt dat je van hem af bent, komt hij terug", klinkt het. "Wat een ongelofelijk talent is hij toch. Hij maakt geen fouten en grijpt iedere mogelijkheid gretig aan. We hebben sowieso nooit geloofd dat het klaar was voor hem. Toen we 104 punten op hem voor stonden, dachten mensen dat het klaar was. Dat hebben wij nooit gedacht, en moet je nu eens zien. Dit is sport."

Gerelateerd