McLaren hakt cruciale knoop door in titelstrijd, Verstappen gaf titel op na Zandvoort | GPFans Recap

De Grand Prix van Qatar komt op grote snelheid dichterbij en zoals gebruikelijk stond op donderdag de traditionele mediadag op de planning. In deze GPFans Recap zetten we al het interessantste nieuws, met natuurlijk ook de belangrijkste berichten uit Qatar, op een rijtje.

Op de donderdag was er vooral veel te doen rondom het team van McLaren, de Britse renstal die eigenlijk al sinds het vallen van de vlag in Las Vegas de krantenkoppen domineert. Het team heeft onder meer een keuze gemaakt over een belangrijk vraagstuk: kiezen zij voor Lando Norris, of laten ze het McLaren-duo vrij racen? Volgens Oostenrijkse media heeft het team bovendien een waarschuwing gekregen dat zij onder streng toezicht van de FIA staan in het slot van dit seizoen.

Artikel gaat verder onder video

McLaren hakt knoop door en neemt risico met oog op titelstrijd in Qatar en Abu Dhabi

Lando Norris is op dit moment de leider in het Formule 1-kampioenschap, maar teamgenoot Oscar Piastri staat daar - net als Max Verstappen - slechts 24 punten achter. Met nog twee raceweekenden te gaan, is het bloedstollend spannend en lijkt McLaren er verstandig aan te doen alle ballen op Norris te gooien. Maar er is slecht nieuws gekomen voor de Britse coureur. Meer lezen over de keuze van McLaren? Klik hier.

Stella over 'buiten proportionele' diskwalificatie: 'FIA heeft zelf erkend dat dit moet worden aangepakt'

Andrea Stella, teambaas van McLaren, heeft zich uitgelaten over de diskwalificatie van zijn coureurs na de Grand Prix van Las Vegas. In een Q&A die het team heeft vrijgegeven, stelt hij dat de FIA heeft erkend dat er een gebrek aan proportionaliteit is bij diskwalificaties. Dit zou in de toekomst aangepakt moeten worden, zodat kleine en accidentele technische overtredingen niet tot buitensporige gevolgen leiden. Meer lezen over de uitspraken van Andrea Stella? Klik hier.

Related image

'McLaren krijgt waarschuwing van de FIA en kan zich niets meer permitteren in titelstrijd'

De dubbele diskwalificatie van het team van McLaren in Las Vegas heeft er volgens Oostenrijkse media voor gezorgd dat de Britse formatie in de resterende twee raceweekenden onder streng toezicht staat van de FIA, waardoor ze geen enkel risico meer kunnen nemen in de titelstrijd tegen Max Verstappen. Meer lezen over het vermeende strenge toezicht voor McLaren? Klik hier.

Piastri onthult waarom McLaren niet achter Norris gaat staan: 'Komt door Verstappen'

Oscar Piastri heeft onthuld waarom McLaren er voor heeft gekozen om niet alle ballen op Lando Norris te spelen tijdens het Formule 1-weekend in Qatar, dat aankomende vrijdag van start gaat. Het zou logisch zijn om de WK-leider het voordeel te geven in de resterende twee races, maar volgens Piastri is Max Verstappen de reden waarom McLaren dat niet doet. Meer lezen over de uitspraken van Oscar Piastri? Klik hier.

Related image

Verstappen nuchter over titelkansen: "Ik ga niet huilen in Abu Dhabi"

De titelstrijd in de Formule 1 ligt na de dubbele diskwalificatie van McLaren weer wagenwijd open en dus ruikt ook Max Verstappen kansen in de titelstrijd. De Red Bull-coureur blijft echter realistisch over zijn kansen: er moet veel goed vallen wil de viervoudig wereldkampioen volgend seizoen als vijfvoudig wereldkampioen betiteld worden. "Er moet nog steeds heel erg veel goed gaan voor ons om überhaupt een kans te maken, al is die kans nu wel iets groter dan voorheen", zo zegt hij onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier.

Gerelateerd