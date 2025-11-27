Red Bull Racing gaat met de RB21 dit weekend wederom op jacht naar het verkleinen van het gat tot McLaren. Op de vraag of men dit weekend upgrades heeft meegenomen, waar mogelijk de concurrentie op donderdag al naar probeerde te loeren, heeft men op hilarische wijze antwoord gegeven.

De titelstrijd met het team van McLaren is na de Grand Prix van Las Vegas weer volop aan. Na de dubbele diskwalificatie van de papaya's, heeft Max Verstappen het gat naar Oscar Piastri inmiddels volledig dichtgereden. Wel is er nog een afstand tot Lando Norris, die over een voorsprong van 24 punten beschikt bij het ingaan van het één-na-laatste raceweekend in Qatar. Daar waar McLaren al enige tijd gestopt is met het brengen van upgrades naar de wagen, is dat voor Red Bull Racing toch wel anders geweest de afgelopen maanden. Ook voor aankomend weekend zouden er nog upgrades kunnen volgen.

Artikel gaat verder onder video

Boodschap voor pottenkijkers

Zoals gebruikelijk zal de Britse formatie dan ook graag vroeg in het weekend een kijkje nemen bij de Red Bull-garage om te bekijken of het team upgrades of veranderingen op de wagen heeft meegenomen. De Oostenrijkse renstal heeft daar echter op hilarische wijze korte metten mee gemaakt. Men heeft een boodschap voor geïnteresseerde pottenkijkers achtergelaten op de RB21: "Het is hetzelfde als vorige week", zo valt er te lezen.

‘It's the same as last week’



team 😭💀 pic.twitter.com/bhQFVKWjzM — RBR Daily (@RBR_Daily) November 27, 2025

Gerelateerd