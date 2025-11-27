Max Verstappen liet in Las Vegas optekenen fysieke problemen te ervaren als gevolg van het rijden in de huidige generatie Formule 1-auto's en dat scans van zijn rug er niet goed uitzien. Nikolas Tombazis, single seaters-topman bij de FIA, erkent de problemen en reageert op de woorden van Verstappen.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk in de sport. Volgend jaar worden er nieuwe technische reglementen geïntroduceerd, waarmee met name de krachtbronnen en aandrijflijn behoorlijk op de schop gaan. Ook qua aerodynamisch concept zullen de auto's anders in elkaar steken. Zo zal het chassis een stuk lichter worden en krijgen de wagens actieve aerodynamica. Dit stelt de vleugels in staat om de configuratie per situatie aan te passen, wat in feite het DRS-systeem moet gaan vervangen. Daarnaast zullen de auto's korter en smaller worden, wat het inhalen op de baan ten goede moet komen.

Fysieke klachten Verstappen

Daarmee komt het huidige tijdperk ten einde, dat voor het overgrote deel is gedomineerd door Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur werd de afgelopen vier jaar achtereenvolgend wereldkampioen en maakt nog kans op zijn vijfde. Toch gaat hij deze generatie auto's niet missen. In Las Vegas deed hij uit de doeken fysieke problemen te ondervinden als gevolg van het rijden in de hedendaagse wagens.

"Het is totaal niet comfortabel geweest al die jaren. Mijn hele rug valt soms bijna uit elkaar en mijn voeten doen altijd pijn", liet Verstappen optekenen in Las Vegas. "Fysiek is het niet het fijnste geweest. Als je scans laat maken, dan zien die er gewoon niet goed uit. Kijk, als je het vergelijkt met motorcross, dan mogen wij niet klagen. Maar als je weet hoe het was – of hoe het kan zijn – dan kies ik liever voor wat we in 2015 en 2016 hadden."

FIA reageert op uitspraken Verstappen

Nikolas Tombazis, single seaters-topman bij de FIA, heeft inmiddels op de uitspraken van Verstappen gereageerd: "Ik denk dat het grootste probleem waar je aan refereert, is dat de auto's ontzettend laag zijn afgesteld en erg stijf zijn", citeert Autosport.com. "Dat was iets dat, over het algemeen gezien, we niet aan hadden zien komen met deze generatie auto's. De aerodynamica van de auto's voor volgend jaar geeft nog steeds de voorkeur aan auto's die laag zijn afgesteld ten opzichte van auto's die hoog zijn afgesteld, maar niet in dezelfde mate. Het verband tussen aerodynamica en rijhoogte is teruggebracht."

Hij vervolgt: "Dit betekent dat de perfecte balans een auto zal zijn die iets hoger ligt. En wij geloven dat de auto's sowieso over het algemeen wat minder stijf zullen zijn, omdat ze mechanische grip moeten hebben. Dat is onze speculatie. Uiteindelijk bepalen wij de omstandigheden van de auto niet, maar alle indicaties die wij op dit moment hebben, wijzen erop dat het wat dat betreft iets beter zal zijn. Maar dat zullen we pas zeker weten zodra we deze auto's zien rijden."

