McLaren zal tijdens de aankomende F1 Grand Prix van Qatar rekening moeten houden met de diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri in Las Vegas. Een vertegenwoordiger wees namelijk bij de stewards van de FIA naar een oorzaak van de overmatige slijtage van de plank en die oorzaak zou op het Lusail International Circuit opnieuw een rol kunnen spelen.

Of de MCL39-bolides na afloop van de race op het Las Vegas Strip Circuit legaal of illegaal zouden worden verklaard, hing af van honderdste deeltjes van millimeters - het scheelde letterlijk een haar. De plank moet aan de finish tenminste een dikte van 9 millimeter hebben. Bij Norris was McLaren met 0.07 tot 0.12 millimeter over de schreef gegaan en bij Piastri ging het op de verschillende meetpunten om een marge van 0.04 tot 0.26 millimeter. Bij een technisch reglement als dit zijn er geen grijze gebieden en dus zat er voor de stewards niks anders op dan het uitdelen van diskwalificaties. McLaren gaat dan ook niet in protest.

Te weinig tijd in de vrije trainingen

De Britse formatie probeerde nog wel onder de zware straffen uit te komen door met verschillende argumenten te komen. Er was onverwachts meer porpoising, het stuiteren van de auto. Het klappen van de vloer op het asfalt zorgt voor extra slijtage van de plank. Een vertegenwoordiger van McLaren probeerde de stewards te overtuigen dat ze een gebrek aan tijd in de vrije trainingen hadden om dit fenomeen te ontdekken, en dat ze er daarom pas achter kwamen in de race, toen het kwaad al was geschied. Er werd minder dan verwacht op de slicks gereden door rode vlaggen voor een loszittende putdeksel en de regenachtige omstandigheden, en dus was er geen tijd om de longruns te oefenen.

Tevens vond McLaren dat Norris en Piastri niet zo zwaar bestraft moesten worden als Lewis Hamilton in China of Nico Hülkenberg in Bahrein eerder dit jaar, omdat ze minder ver over de limiet waren gegaan. Logischerwijs wuifden de stewards deze argumenten weg.

Maar het gebrek aan tijd in de vrije trainingen is wel een interessant argument van McLaren. Als dat voor hun zo'n probleem is, zeker in tegenstelling tot de andere Formule 1-teams, dan wordt Qatar aankomend weekend een grote uitdaging.

McLaren staat voor lastige keuze

In Las Vegas werden de papajakleurige wagens van Norris en Piastri zo laag mogelijk afgesteld, omdat ze de hete adem van Verstappen in de nek voelden. Hoe lager de auto wordt afgesteld, hoe meer downforce er wordt gegenereerd dankzij onder meer het groundeffect, hoe sneller de auto door de bochten kan. Aangezien Verstappen het gat naar de kampioenschapsleider heeft kunnen dichten van 104 naar 24 punten in zeven raceweekenden, kan McLaren zich geen fouten veroorloven, maar ook geen langzame auto.

McLaren zal daarom in Qatar arriveren met twee keuzes: ze kunnen besluiten om geen risico te nemen met de rijhoogte, omdat er in één vrije training opnieuw niet genoeg tijd is om te ontdekken hoe de plank zich in een echte longrun gaat gedragen. Maar Norris en Piastri zullen dan moeten worstelen met een iets minder competitieve auto. Wat McLaren ook kan doen, is dus wel weer dat risico nemen, zoals ze dat in Las Vegas deden. Vervolgens moeten ze tijdens de race met gekruiste vingers toekijken en afwachten of de plank wel of niet overmatig slijtage vertoont. Norris en Piastri zullen het gevecht met Verstappen aan kunnen gaan in een snellere bolide, maar de kans op nog een diskwalificatie wordt hiermee ook groter.