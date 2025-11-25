Verstappen over Norris in Vegas: "Goed geprobeerd, maar hij focuste zich te veel op mij"
Verstappen over Norris in Vegas: "Goed geprobeerd, maar hij focuste zich te veel op mij"
Max Verstappen won de Grand Prix van Las Vegas, nadat hij achter polesitter Lando Norris was begonnen aan de race. Norris probeerde hard en agressief te verdedigen bij het ingaan van de eerste bocht, maar vergaloppeerde zich. Na afloop liet Verstappen zich uit over de actie van Norris en deelde hij wat steekjes uit.
Norris vertrok vanaf pole in Vegas, maar wist dat het een moeilijke start ging worden omdat hij Verstappen in z'n nek had hijgen. De Red Bull-coureur had niets te verliezen en dus koos hij direct de aanval. Norris probeerde deze af te slaan door agressief de deur dicht te gooien, maar daarna verremde hij zich en schoot te ver rechtdoor. Hierdoor verloor hij alsnog de leiding aan Verstappen. Uiteindelijk werd het allemaal nog veel dramatischer voor Norris, want na afloop werd hij gediskwalificeerd - evenals teamgenoot Oscar Piastri. Verstappen blikte bij de pers terug op de Grand Prix en ging daarbij ook in op de agressieve verdediging van Norris bij de start. Daarbij schroomde hij niet wat steken uit te delen aan de Brit.
Verstappen omschrijft actie Norris als "goed geprobeerd"
Over de agressieve verdediging van Norris, zei Verstappen: "Het was goed geprobeerd, maar uiteindelijk werkte het niet, want hij remde te laat." Volgens de Nederlander had het te laat remmen van Norris alles te maken met het feit dat hij alleen maar in de spiegels aan het kijken was om te controleren waar Verstappen zat. "Want hij was gefocust op mij door in de spiegels te kijken, maar dat is normaal ook wat je moet doen, ik bedoel bij de start probeer je gewoon je positie te verdedigen." Als Verstappen vervolgens de vraag krijgt of hij ook zo agressief zou hebben verdedigd, knipoogt hij: "Ja, maar dan zou ik natuurlijk wel aan de leiding zijn gebleven."
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO | Zo ging McLaren onderuit in de Formule 1 | GPFans Special
- 32 minuten geleden
Marko waarschuwt McLaren: "Een tweede plek zegt Verstappen niets, dat is de first loser"
- 1 uur geleden
- 1
FIA fel bekritiseerd na in gevaar brengen marshals: 'Wedstrijdleider moet ontslagen worden'
- 1 uur geleden
Norris wilde straf voor Verstappen in Vegas: "Hij zit te f*cken, dit kun je niet maken!"
- 2 uur geleden
- 28
Verstappen over Norris in Vegas: "Goed geprobeerd, maar hij focuste zich te veel op mij"
- 2 uur geleden
- 2
Red Bull steekt de draak met McLaren na dubbele diskwalificatie in Las Vegas
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"
- 22 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november