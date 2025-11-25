Max Verstappen won de Grand Prix van Las Vegas, nadat hij achter polesitter Lando Norris was begonnen aan de race. Norris probeerde hard en agressief te verdedigen bij het ingaan van de eerste bocht, maar vergaloppeerde zich. Na afloop liet Verstappen zich uit over de actie van Norris en deelde hij wat steekjes uit.

Norris vertrok vanaf pole in Vegas, maar wist dat het een moeilijke start ging worden omdat hij Verstappen in z'n nek had hijgen. De Red Bull-coureur had niets te verliezen en dus koos hij direct de aanval. Norris probeerde deze af te slaan door agressief de deur dicht te gooien, maar daarna verremde hij zich en schoot te ver rechtdoor. Hierdoor verloor hij alsnog de leiding aan Verstappen. Uiteindelijk werd het allemaal nog veel dramatischer voor Norris, want na afloop werd hij gediskwalificeerd - evenals teamgenoot Oscar Piastri. Verstappen blikte bij de pers terug op de Grand Prix en ging daarbij ook in op de agressieve verdediging van Norris bij de start. Daarbij schroomde hij niet wat steken uit te delen aan de Brit.

Verstappen omschrijft actie Norris als "goed geprobeerd"

Over de agressieve verdediging van Norris, zei Verstappen: "Het was goed geprobeerd, maar uiteindelijk werkte het niet, want hij remde te laat." Volgens de Nederlander had het te laat remmen van Norris alles te maken met het feit dat hij alleen maar in de spiegels aan het kijken was om te controleren waar Verstappen zat. "Want hij was gefocust op mij door in de spiegels te kijken, maar dat is normaal ook wat je moet doen, ik bedoel bij de start probeer je gewoon je positie te verdedigen." Als Verstappen vervolgens de vraag krijgt of hij ook zo agressief zou hebben verdedigd, knipoogt hij: "Ja, maar dan zou ik natuurlijk wel aan de leiding zijn gebleven."

