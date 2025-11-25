Red Bull steekt de draak met McLaren na dubbele diskwalificatie in Las Vegas
Het simrace-team van Red Bull heeft op Instagram op ludieke wijze de draak gestoken met de dubbele diskwalificatie van het Formule 1-team van McLaren in de Grand Prix van Las Vegas.
Lando Norris ving de Grand Prix van Las Vegas aan vanaf pole position, geflankeerd door Max Verstappen. De McLaren-coureur bewoog direct na de start agressief naar links in een poging de Nederlander af te stoppen, maar verremde zich vervolgens voor de eerste bocht en raakte naast de baan. Verstappen nam hierdoor de leiding in de wedstrijd over, terwijl Norris terugviel naar de derde plaats.
Forse inhaalslag Verstappen
Verstappen gaf de leiding in de race niet meer uit handen. De McLaren-coureur kwam als tweede over de streep, maar inmiddels weten we dat het allemaal hoe dan ook niet mocht baten. Na afloop van de race werden namelijk zowel Norris als teammaat Oscar Piastri gediskwalificeerd, waardoor Verstappen 25 punten op het McLaren-duo inliep.
Red Bull steekt de draak met diskwalificatie
Het simerace-team van Red Bull heeft op Instagram de draak gestoken met het incident. Op het officiële account van het team hebben ze een video geplaatst waarop te zien is hoe je in de F1-game de rijhoogte van de auto aan kan passen, met als bijschrift: "Gewoon wat goed bedoeld advies."
