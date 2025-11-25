Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft laten weten dat direct na de Grand Prix van Qatar bekend zal worden gemaakt wie in 2026 teamgenoot wordt van Max Verstappen bij het team. Yuki Tsunoda heeft het grootste gedeelte van het seizoen naast Max gereden, maar met slechts 28 WK-punten achter zijn naam, is het zeer de vraag of de Japanner de Red Bull-top heeft weten te overtuigen om hem ook in 2026 het zitje te geven.

Gerelateerd