Speculaties doen de ronde dat de McLaren-bolides van Lando Norris en Oscar Piastri niet alleen tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas illegaal waren, maar ook al in het sprintweekend in São Paulo. Verschillende teams waren namelijk betrapt op gesjoemel met de zogeheten skid blocks. De dubbele diskwalificatie van vandaag kan erop duiden dat McLaren er één van was.

