Oscar Piastri reageert voor het eerst op zijn diskwalificatie tijdens de Las Vegas Grand Prix. Beide McLaren-coureurs Piastri en Lando Norris werden uit de race gehaald na overmatige slijtage aan de skid blocks onder hun auto’s en zagen daarmee hun resultaten uit de boeken geschrapt worden.

Ondanks dat het natuurlijk een enorme teleurstelling is, heeft de gediskwalificeerde Piastri toch onverwacht een positieve boost gekregen in het kampioenschap. Norris kwam tweede over de streep en Piastri vierde, dus in eerste instantie zou Norris zijn voorsprong richting Piastri weten uit te bouwen naar zes punten. Door de diskwalificatie is dat echter 24 punten gebleven, met nog 58 punten te behalen dit seizoen. De grootste impact in de titelstrijd is natuurlijk de dreiging van Max Verstappen. De Nederlander wist dankzij zijn zege in Las Vegas gelijk te komen met Piastri in het seizoen 2025.

Artikel gaat verder onder video

Teleurstellend en ongelukkig

McLaren-teambaas Andrea Stella bood eerder al zijn excuses aan richting beide coureurs en gaf aan dat beide auto's tijdens de race onverwacht veel porpoising ervoeren, waardoor er overmatig contact met de grond was geweest. De metingen op Piastri zijn auto waren respectievelijk 0,04 mm en 0,26 mm onder de minimale vereiste van 9 mm. Piastri reageert: “Teleurstellend om dit weekend zonder punten te eindigen na een ongelukkige diskwalificatie door slijtage aan de skid plank. Met hoe dicht het veld bij elkaar ligt, zoeken we altijd naar manieren om prestaties te verbeteren, en deze keer hebben we het niet goed gedaan. We moeten nu resetten, ons herpakken en proberen de beste punten te behalen in de laatste twee races, beide op circuits waar we eerder sterk waren.”

Grand Prix van Qatar

Las Vegas was de eerste van de laatste drie races van het seizoen, de volgende staat alweer op het programma in Lusail voor de Grand Prix van Qatar. Voorlopig ligt de focus van de McLaren-coureur daar om zijn positie in het kampioenschap te verbeteren en de teleurstelling van Las Vegas achter zich te laten. Na een riante voorsprong vecht Piastri voor zijn laatste kansen en dankzij de dubbele diskwalificatie blijft hij binnen een behapbare afstand van teamgenoot Norris.