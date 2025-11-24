Het tijdschema voor de Grand Prix van Qatar
De Grand Prix van Las Vegas is nog amper achter de rug of de focus gaat alweer naar deel twee van de laatste triple-header van dit seizoen: de Grand Prix van Qatar op het Lusail International Circuit. Hoe laat worden de sessies van aankomend weekend gereden?
Na een enerverend en bijzonder weekend in Las Vegas zijn alle ogen gericht op Qatar, waar de één-na-laatste race van het seizoen op het programma staat. Na de diskwalificaties van de McLaren-coureurs, wordt het een ontzettend spannend raceweekend. We rijden aankomend weekend volgens het sprintraceformat, waardoor er dus ook nog eens extra punten te verdienen zijn voor bijvoorbeeld Max Verstappen, die toch weer kansen ruikt in het wereldkampioenschap.
Lusail International Circuit
Het weekend van de Grand Prix van Qatar van aankomend weekend is het tweede raceweekend van de afsluitende triple header en tevens het laatste weekend met een sprintrace. De race wordt verreden op het Lusail International Circuit, dat voor voor het eerst in F1 werd gebruikt in 2021, is 5.419 kilometer lang en heeft zestien bochten en alleen een DRS-zone op het rechte stuk. In totaal rijden de coureurs 57 rondjes en 308 kilometer gedurende de Grand Prix. Hamilton won in 2021 de eerste race in Qatar, terwijl Verstappen - nadat de race in 2022 niet werd verreden - de race in 2023 won door Oscar Piastri en Lando Norris te verslaan. Ook in 2024 was de Nederlander de winnaar in Qatar.
Tijdschema Grand Prix van Qatar
Het raceweekend in Qatar wordt dit jaar op vrijdag 28 november om 14:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste vrije training. Om 18:30 uur is het vervolgens tijd voor de sprintkwalificatie. Zaterdag 29 november beginnen we om 15:00 uur met de sprintrace, waarna het om 19:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van de Qatar, hét hoofdgerecht van het weekend, wordt op zondag 30 november om 17:00 uur verreden.
Overzicht tijden
Vrijdag 28 november
Eerste vrije training: 14:30 uur
Sprintkwalificatie: 18:30 uur
Zaterdag 29 november
Sprintrace: 15:00 uur
Kwalificatie: 19:00 uur
Zondag 30 november
Grand Prix van Qatar: 17:00 uur
