Om 5:00 uur Nederlandse tijd gaat de F1 Grand Prix van Las Vegas van start. De grid is door de FIA gewijzigd ten opzichte van de resultaten van de kwalificatie. Dat komt na een motorwissel en dus een start vanuit de pitstraat bij Red Bull Racing. Yuki Tsunoda is ditmaal aan de beurt.

Lando Norris was het snelst in de kwalificatie met een rondetijd van 1:47.934 en dus vertrekt hij vanaf de pole position. Max Verstappen, die in Brazilië vanuit de pitstraat begon en alsnog op het podium eindigde, vergezelt de kampioenschapsleider op de voorste startrij. Carlos Sainz maakte opnieuw indruk in de Williams met de derde tijd. George Russell werd vierde in de kwalificatie na een opvallend probleem met de stuurbekrachtiging. Oscar Piastri lijkt wederom niet in vorm en zette de vijfde tijd neer. Liam Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar, Charles Leclerc en Pierre Gasly completeren de top tien op de grid.

Tsunoda start vanuit de pitstraat

Nico Hülkenberg kwam zo'n twee honderdsten tekort in Q2 en bleef dus steken op P11. Lance Stroll versloeg de twee Haas-coureurs en mag vanaf de twaalfde plaats beginnen voor Esteban Ocon en Ollie Bearman. Franco Colapinto, de enige puntloze coureur in het veld, overleefde Q1 en kwalificeerde zich als vijftiende. Alexander Albon crashte bij het uitkomen van bocht 16 en moet vanaf P16 beginnen. Kimi Antonelli stelde teleur in de Mercedes - het is P17 voor de Italiaanse rookie. Gabriel Bortoleto zal Lewis Hamilton achter zich hebben in plaats van Yuki Tsunoda. Aangezien de teamgenoot van Verstappen zich als negentiende kwalificeerde na een fout van Red Bull met betrekking tot de bandendruk, heeft de energiedrankfabrikant besloten een motorwissel te doen. Tsunoda zal met een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-H, MGU-K en uitlaatsysteem vanuit de pitstraat beginnen. Hamilton schuift dus op van P20 naar P19.

