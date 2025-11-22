Brown stuurde appje naar Verstappen om lucht te klaren na uitspraken over arrogantie
Zak Brown heeft tegenover De Telegraaf laten weten dat hij Max Verstappen via de telefoon gecontacteerd heeft in aanloop naar de F1 Grand Prix van Las Vegas. De McLaren-CEO had uitspraken gedaan over de coureur van Red Bull Racing en vindt dat deze uit zijn verband zijn getrokken.
Brown ging eerste bij het Britse The Telegraph in op het rijgedrag van Verstappen. "Ik wil Max niet zwartmaken... Hij is een viervoudig wereldkampioen. Hij kan hardhandig zijn, té agressief op de baan. Zijn arrogantie komt dan naar boven. Maar als je kijkt naar sommige van de grootste kampioenen in de Formule 1, dan hadden die ook een bepaalde arrogantie. Ze gebruiken hun ellebogen", zo vertelde de Amerikaan.
Brown stuurt Verstappen een appje
Zijn uitspraken over Verstappen kregen gevolg in een nieuw boek van Brown, Seven Tenths of a Second: "Soms voelt het alsof Max het team runt, zelfs voor het ontslag van Christan Horner midden in 2025 al. Iedereen lijkt onderdanig richting hem. De mensen lijken bang voor hem. Red Bull kiest er zelfs voor om geen goede tweede coureur naast hem te zetten die een bedreiging kan vormen. Anders hadden ze Carlos Sainz wel gekozen [in plaats van Sergio Pérez of Yuki Tsunoda]", zo schreef de McLaren-topman.
Brown vindt het teleurstellend dat zijn uitspraken "uit context zijn gehaald", zei hij bij De Telegraaf. Hij heeft Verstappen meteen een appberichtje gestuurd om de situatie uit te leggen en op die manier de lucht te klaren.
