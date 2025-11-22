Russell de snelste in VT3 voor Verstappen, McLaren-duo stijf onderaan terug te vinden

George Russell sluit de derde vrije training als snelste af met een 1:34.054. Max Verstappen kende een prima sessie en was ook snel onderweg, maar moest zijn laatste ronde afbreken en bleef hangen op P2. Het duo van McLaren was helemaal onderaan terug te vinden.

Het spektakel ging om 01.30 uur van start in Las Vegas, onder vrij frisse omstandigheden. De buitentemperatuur lag rond de 13 graden Celsius, en de baan was met 13,8 graden niet veel warmer. De zon was inmiddels al ondergegaan en het kunstlicht stond al aan.

Beginfase: glibberen en glijden op halfnatte baan

Oscar Piastri opende de sessie en deed dat op de intermediates, aangezien de FIA de baan bij de start als nat had verklaard en er nog duidelijk vochtige plekken zichtbaar waren. De Australiër zette als eerste een tijd neer: een 1:47.162. Ook Lewis Hamilton was snel onderweg, want even later haalde hij er een volle seconde vanaf.

It's slippery out there at low speed! 😳💨



Piastri: 📻 "At the moment it's too wet for slicks"#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/PV8SYf1sBG — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

De baan droogde in rap tempo op, waardoor de rondetijden snel daalden. Met nog veertig minuten te gaan stond Norris bovenaan met een 1:43.078. Verstappen moest in die fase genoegen nemen met P4 en kwam bijna zeven tienden van een seconde tekort. Ondertussen waren er onderdelen van de VCARB02 van Liam Lawson te zien die losraakten, waarbij stukken carbon tegen de vangrails terechtkwamen. Albon veroorzaakte de eerste gele vlag-situatie toen hij rechtdoor schoot.

Alex Albon into the run-off area at Turn 5... but he gets his Williams back on track! 👀💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/hrhAjDGrj5 — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Norris probeert softbanden uit

Halverwege de sessie stond Hamilton bovenaan de tijdenlijst met een 1:42.809. Verstappen kreeg op dat moment van GP te horen dat er mogelijk nog wat regen aanzat te komen. Toch was het Norris die, met nog een half uur te gaan, als eerste de baan opging met de softbanden, maar dat bleek nog te vroeg te zijn. De Engelsman probeerde zijn snelle ronden, maar moest die snel afbreken omdat de wagen telkens onder hem wegschoot. Ook tijdens zijn tweede ronde kon Norris niet insturen en dat rondje werd eveneens afgebroken. Hamilton en Piastri, die op dat moment met softbanden reden, kwamen bovendien niet in de buurt van de tijden die ze eerder op de intermediates hadden neergezet.

Slotfase: ‘cross-over-point’

Met nog twintig minuten te gaan was het ‘cross-over-point’ bereikt. Hamilton zette namelijk paarse sectoren neer, maar in dat snelle rondje kon de Engelsman ternauwernood Liam Lawson ontwijken, die aan het insturen was in bocht 14. Leclerc liet zien dat de softbanden de juiste keuze waren: met een 1:41.876 stond hij bovenaan, voor Tsunoda, die op zijn beurt weer voor Verstappen stond. Dat duurde niet lang, want na een paar minuten haalde de Nederlander maar liefst drie seconden van Leclercs tijd af en met een 1:39.156 was hij de snelste.

Met nog een kwartier te gaan werd de baan steeds sneller en was het stuivertje wisselen tussen de topcoureurs. Tsunoda kon de snelste tijden goed volgen, maar moest in de slotfase bijna een seconde toegeven op Verstappen, die met nog tien minuten te gaan bovenaan stond met een 1:35.646. In de absolute slotfase kwam het veld nog met nieuwe softbanden de baan op voor een kwalificatiesimulatie. Albon stond daarin kortstondig bovenaan, maar Verstappen wist die tijd te verbeteren naar een 1:34.281. Daar wist Russell nog onderdoor te komen en hoewel Verstappen snel bezig was, had hij een momentje en kon hij zich niet meer verbeteren.

