Las Vegas

LIVE | VT3 GP van Las Vegas: Het licht is op groen gegaan in Las Vegas

Remy Ramjiawan
Las Vegas

Om 01:30 uur gaat het licht op groen op het Las Vegas Strip Circuit voor het laatste trainingsuurtje in de Amerikaanse gokstad. Tijdens de eerste vrije training was Charles Leclerc de snelste, maar Lando Norris liet in VT2 zien dat het tempo dit weekend ook aanwezig is in de MCL39. Kan Max Verstappen daar nog iets tegenoverstellen? We gaan het zien in de laatste vrije training.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Las Vegas

Sorteer op:

Nu

01:36

VT3

Het wordt drukker op de baan en Bearman, Ocon, Norris en Verstappen zijn er inmiddels ook op terug te vinden. Iedereen heeft voor de intermediates gekozen.

2m geleden

01:35

VT3

Piastri zet met een 1:47.162 de snelste tijd neer. Hamilton sluit aan met een 1:48.241. De Australiër benadrukt wel dat het momenteel nog te 'tricky' is voor droogweerbanden.

4m geleden

01:33

VT3

Piastri geeft aan dat het momenteel te nat is voor de droogweerbanden en is ondertussen bezig met zijn eerste snelle ronde.

5m geleden

01:32

VT3

Ook Lewis Hamilton is op de baan terug te vinden, ook hij is op een setje intermediates naar buiten gereden. Op de onboardbeelden is duidelijk te zien dat er weinig grip is.

6m geleden

01:31

VT3

Oscar Piastri is als eerste de baan opgereden. De McLaren-coureur doet dat op de intermediates.

7m geleden

01:30

VT3

Het licht is op groen gegaan in Las Vegas en dus zijn we onderweg in de derde en laatste vrije training!

7m geleden

01:30

VT3

Afgelopen nacht heeft het flink geregend in Las Vegas. Dat zorgt ervoor dat alle opgebouwde grip, inmiddels weer weggespoeld is.

10m geleden

01:28

VT3

Er is een kleine kans op regen, zo wijst de FIA naar een kans van tien procent op wat druppels.

16m geleden

01:21

Piastri

De man die vandaag in het nieuws stond, door het delen van een nogal controversiële uitspraak van Bernie Ecclestone, Oscar Piastri is er ook klaar voor.

17m geleden

01:20

Fanzone

Ook het duo van Ferrari dolt nog even met elkaar in de fanzone.

26m geleden

01:12

Pitstop

McLaren grijpt het moment even aan om nog wat oefeningen te doen.

27m geleden

01:10

Coureurs

33m geleden

01:04

Colapinto

Franco Colapinto zoekt ook het team op om zich klaar te maken voor de derde training. De Argentijn tekende onlangs zijn contractverlenging, en daardoor lijkt er wel wat druk van zijn schouders te zijn afgevallen.

36m geleden

01:01

F1 Academy

Na de derde training, die om 02:30 uur is afgelopen, staat er ook nog een belangrijke race in de F1 Academy op het programma. Om 03:15 uur komt onder anderen Maya Weug in actie, die nog altijd een kans heeft op de titel. Ook Nina Gademan is van de partij en zij zal straks vanaf pole position vertrekken.

41m geleden

00:56

Fanzone

De coureurs zijn nog even langs de fanzone geweest voordat de derde vrije training van start gaat.

