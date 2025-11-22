LIVE | VT3 GP van Las Vegas: Het licht is op groen gegaan in Las Vegas
LIVE | VT3 GP van Las Vegas: Het licht is op groen gegaan in Las Vegas
Om 01:30 uur gaat het licht op groen op het Las Vegas Strip Circuit voor het laatste trainingsuurtje in de Amerikaanse gokstad. Tijdens de eerste vrije training was Charles Leclerc de snelste, maar Lando Norris liet in VT2 zien dat het tempo dit weekend ook aanwezig is in de MCL39. Kan Max Verstappen daar nog iets tegenoverstellen? We gaan het zien in de laatste vrije training.
LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Las Vegas
VT3
Het wordt drukker op de baan en Bearman, Ocon, Norris en Verstappen zijn er inmiddels ook op terug te vinden. Iedereen heeft voor de intermediates gekozen.
VT3
Piastri zet met een 1:47.162 de snelste tijd neer. Hamilton sluit aan met een 1:48.241. De Australiër benadrukt wel dat het momenteel nog te 'tricky' is voor droogweerbanden.
VT3
Piastri geeft aan dat het momenteel te nat is voor de droogweerbanden en is ondertussen bezig met zijn eerste snelle ronde.
VT3
Ook Lewis Hamilton is op de baan terug te vinden, ook hij is op een setje intermediates naar buiten gereden. Op de onboardbeelden is duidelijk te zien dat er weinig grip is.
VT3
Oscar Piastri is als eerste de baan opgereden. De McLaren-coureur doet dat op de intermediates.
VT3
Het licht is op groen gegaan in Las Vegas en dus zijn we onderweg in de derde en laatste vrije training!
VT3
Afgelopen nacht heeft het flink geregend in Las Vegas. Dat zorgt ervoor dat alle opgebouwde grip, inmiddels weer weggespoeld is.
VT3
Er is een kleine kans op regen, zo wijst de FIA naar een kans van tien procent op wat druppels.
Piastri
De man die vandaag in het nieuws stond, door het delen van een nogal controversiële uitspraak van Bernie Ecclestone, Oscar Piastri is er ook klaar voor.
Fanzone
Ook het duo van Ferrari dolt nog even met elkaar in de fanzone.
Pitstop
McLaren grijpt het moment even aan om nog wat oefeningen te doen.
Coureurs
Colapinto
Franco Colapinto zoekt ook het team op om zich klaar te maken voor de derde training. De Argentijn tekende onlangs zijn contractverlenging, en daardoor lijkt er wel wat druk van zijn schouders te zijn afgevallen.
F1 Academy
Na de derde training, die om 02:30 uur is afgelopen, staat er ook nog een belangrijke race in de F1 Academy op het programma. Om 03:15 uur komt onder anderen Maya Weug in actie, die nog altijd een kans heeft op de titel. Ook Nina Gademan is van de partij en zij zal straks vanaf pole position vertrekken.
Fanzone
De coureurs zijn nog even langs de fanzone geweest voordat de derde vrije training van start gaat.
