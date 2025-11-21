Red Bull-hoofdingineur Paul Monaghan wijst in Las Vegas op de uitdaging voor het team om op tijd in Barcelona aan te komen voor de wintertests met de RB22. Daarbij laat hij weten dat het al een flinke klus wordt om überhaupt op tijd aanwezig te zijn en dat het absoluut niet de bedoeling is om met twee versies van het bodywork te verschijnen om zo de rivalen om de tuin te leiden.

De wintertests beginnen eind januari achter gesloten deuren in Barcelona en zijn cruciaal voor de teams om hun auto's te testen voordat het seizoen van start gaat. Monaghan hamert op het belang van een auto die goed presteert en betrouwbaar rondjes kan afleggen, zodat het team daarop kan voortbouwen. "Het wordt al een uitdaging om Barcelona te halen. Dus als je denkt dat we met twee versies van het bodywork zullen opdagen, waarvan één echt is en één nep… nee", benadrukt hij.

Artikel gaat verder onder video

Spelletjes tijdens de tests

Tijdens de tests wordt er vaak een spelletje gespeeld over wie wat doet met brandstofniveaus en of er een nieuw pakket voor de eerste race komt. Monaghan ziet dat ook voor zijn team gebeuren. "Er zal heus het spel worden gespeeld van: ‘wat doet wie met het brandstofniveau, is dit een racesimulatie, komt er een nieuw pakket voor de eerste race?’ Dat is oké, dat hoort erbij", zegt hij. Wel verwacht Monaghan vanaf de tweede testweek in Bahrein misschien al een indicatie van een rangorde, maar hij benadrukt dat het dan nog steeds om prototypes gaat die later kunnen veranderen.

Wintertests 2025

De wintertests beginnen eind januari in Barcelona, achter gesloten deuren, daarna verhuist het Formule 1-circus naar Bahrein. De testdata zijn: 26-30 januari in Barcelona, 11-13 februari en 18-20 februari in Bahrein.

Gerelateerd