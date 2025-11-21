close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
social

Piastri deelt GPFans-post op Instagram: 'McLaren verkiest Norris boven Piastri'

Piastri deelt GPFans-post op Instagram: 'McLaren verkiest Norris boven Piastri'

Jeen Grievink
social

Oscar Piastri heeft een Instagram-bericht van GPFans opnieuw geplaatst op z'n eigen profiel en dat leek niet helemaal de bedoeling. Piastri herplaatste een bericht waarin een citaat van Bernie Ecclestone werd uitgelicht: "McLaren verkiest de Engelse coureur Norris [boven Piastri, red.]". Piastri heeft het bericht inmiddels verwijderd, maar screenshots gaan al over het internet.

GPFans Global, onze internationale tak, plaatste op 4 november jl. een artikel over enkele uitspraken die voormalig F1-eigenaar Ecclestone had gedaan over de situatie bij McLaren. Er werd namelijk gesuggereerd dat McLaren liever Norris dan Piastri als kampioen van 2025 zou zien. Ecclestone had daar wel wat over te zeggen en erkende de voorkeursbehandeling. “McLaren geeft de voorkeur aan de Engelse coureur Norris. Hij heeft voor hen meer sterallure en marketingwaarde, meer camerabepaaldheid en media-aandacht. Dat is waarschijnlijk waarom hij beter is voor McLaren.” Deze quotes verschenen ook op het Instagram-account van GPFans en werden recentelijk ook gezien door Piastri - die besloot het bericht te reposten.

Piastri deelt GPFans-bericht op eigen Instagram-account

Door het bericht te herplaatsen op z'n eigen profiel, wekte Piastri sterk de indruk dat hij het eens is met de woorden van Ecclestone en dat McLaren inderdaad Norris verkiest boven hem. Dat Piastri hiermee een gevaarlijk bommetje leek te droppen in de paddock en binnen zijn, realiseerde hij zich later pas. De Australiër besloot het bericht uiteindelijk weer te verwijderen, maar het kwaad was al geschied. Fans hadden de repost al gezien en er screenshots van gemaakt, welke zich inmiddels op het internet verspreiden. Bekijk de repost van Piastri van het GPFans-bericht hieronder.

Gerelateerd

Lando Norris Oscar Piastri GPFans

Net binnen

Red Bull geeft Tsunoda en Verstappen andere auto's mee in Las Vegas
Red Bull Racing

Red Bull geeft Tsunoda en Verstappen andere auto's mee in Las Vegas

  • 3 minuten geleden
F1-fans opgelet: fantastische acties bij MediaMarkt tijdens Black Friday
Black Friday bij MediaMarkt

F1-fans opgelet: fantastische acties bij MediaMarkt tijdens Black Friday

  • 1 uur geleden
  • 3
 Piastri deelt GPFans-post op Instagram: 'McLaren verkiest Norris boven Piastri'
Piastri vs. Norris

Piastri deelt GPFans-post op Instagram: 'McLaren verkiest Norris boven Piastri'

  • 1 uur geleden
  • 4
 Matt Damon en Ben Affleck maken documentaire over Adrian Newey
Documentaire

Matt Damon en Ben Affleck maken documentaire over Adrian Newey

  • 2 uur geleden
Mekies ziet Milton Keynes uitblinken: 'Zij stonden onder druk'
Red Bull in Las Vegas

Mekies ziet Milton Keynes uitblinken: 'Zij stonden onder druk'

  • 2 uur geleden
FIA klaar met gekibbel McLaren over motorwissel Verstappen: 'Gaan ons er niet mee bemoeien'
Tombazis neemt beslissing

FIA klaar met gekibbel McLaren over motorwissel Verstappen: 'Gaan ons er niet mee bemoeien'

  • 3 uur geleden
  • 11
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • Gisteren 12:59
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
100.000+ views

Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs

  • 1 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x