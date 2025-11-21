Piastri deelt GPFans-post op Instagram: 'McLaren verkiest Norris boven Piastri'
Oscar Piastri heeft een Instagram-bericht van GPFans opnieuw geplaatst op z'n eigen profiel en dat leek niet helemaal de bedoeling. Piastri herplaatste een bericht waarin een citaat van Bernie Ecclestone werd uitgelicht: "McLaren verkiest de Engelse coureur Norris [boven Piastri, red.]". Piastri heeft het bericht inmiddels verwijderd, maar screenshots gaan al over het internet.
GPFans Global, onze internationale tak, plaatste op 4 november jl. een artikel over enkele uitspraken die voormalig F1-eigenaar Ecclestone had gedaan over de situatie bij McLaren. Er werd namelijk gesuggereerd dat McLaren liever Norris dan Piastri als kampioen van 2025 zou zien. Ecclestone had daar wel wat over te zeggen en erkende de voorkeursbehandeling. “McLaren geeft de voorkeur aan de Engelse coureur Norris. Hij heeft voor hen meer sterallure en marketingwaarde, meer camerabepaaldheid en media-aandacht. Dat is waarschijnlijk waarom hij beter is voor McLaren.” Deze quotes verschenen ook op het Instagram-account van GPFans en werden recentelijk ook gezien door Piastri - die besloot het bericht te reposten.
Piastri deelt GPFans-bericht op eigen Instagram-account
Door het bericht te herplaatsen op z'n eigen profiel, wekte Piastri sterk de indruk dat hij het eens is met de woorden van Ecclestone en dat McLaren inderdaad Norris verkiest boven hem. Dat Piastri hiermee een gevaarlijk bommetje leek te droppen in de paddock en binnen zijn, realiseerde hij zich later pas. De Australiër besloot het bericht uiteindelijk weer te verwijderen, maar het kwaad was al geschied. Fans hadden de repost al gezien en er screenshots van gemaakt, welke zich inmiddels op het internet verspreiden. Bekijk de repost van Piastri van het GPFans-bericht hieronder.
