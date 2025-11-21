Adrian Newey (66) krijgt in de nadagen van zijn carrière een eigen documentaire. Het Britse meesterbrein staat te boek als één van de beste ontwerpers ooit in de Formule 1 en dit zal nu op unieke wijze in beeld worden gebracht. De productie is in handen van Whisper en Artists Equity, het bedrijf van filmsterren Matt Damon en Ben Affleck.

De documentaire over Newey zal de naam Turbulence: The Greatest Mind in Formula One (w/t) gaan dragen en krijgt de steun van enkele grote namen uit Hollywood. Matt Damon, bekend van zijn rollen in o.a. Jason Bourne en Saving Private Ryan, en Ben Affleck, bekend van o.a. Gone Girl en Pearl Harbor, nemen een deel van de productie en regie voor hun rekening met hun bedrijf Artists Equity. De documentaire geeft inzicht in Newey en zijn team Aston Martin, terwijl hij probeert een auto te ontwerpen die mee kan doen voor de titel. Aston Martin en de F1 werken ook mee aan de totstandkoming van de documentaire.

Artikel gaat verder onder video

Newey wil passie en werkwijze laten zien in documentaire

De docu belicht ook de successen en tragedies uit zijn carrière, van de hoogtepunten van Red Bulls recente F1-dominantie tot de dieptepunten zoals de tragische dood van Ayrton Senna. Ook worden universele menselijke thema's als ambitie, opoffering, tragedie en verlossing onder de loep genomen. Newey zelf hoopt dat de documentaire een goed beeld kan neerzetten van wat er nodig is om succesvol te zijn in de koningsklasse van de autosport. "Hopelijk kan deze film de passie, de werkwijze en de geestkracht weergeven die nodig zijn om een ​​Formule 1-auto op de grid te krijgen", zo wordt hij geciteerd door Broadcast Now.

Documentaire gaat vooral over periode van Newey bij Aston Martin

Newey vervolgt: "De film brengt de uitdagingen in kaart waarmee ik te maken kreeg toen ik begin maart bij een nieuw team kwam ter voorbereiding op wat misschien wel de grootste reglementswijziging in de geschiedenis van de Formule 1 is. Het gaat ook dieper in op het verhaal achter mijn carrière tot nu toe en hoe het mij heeft geholpen om mij voor te bereiden op deze enorme uitdaging.”

Ben Affleck laaiend enthousiast over Newey-documentaire

Affleck denkt dat de documentaire een echte aanrader wordt, ook voor mensen die niet perse een passie voor de Formule 1 hebben. "Deze film gaat over zoveel meer dan alleen racen. Het gaat over een levende legende wiens ongeëvenaarde carrière vol ambitie en vernieuwing zit", aldus de 53-jarige Amerikaan. Waar de documentaire straks te bekijken zal zijn, is nog niet bekend.

Gerelateerd