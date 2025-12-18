Dit zijn alle veranderingen in de Formule 1 voor het seizoen van 2026 | GPFans Special

Het Formule 1-seizoen van 2025 zit erop, nadat Lando Norris het wereldkampioenschap pakte door Max Verstappen en McLaren-teamgenoot Oscar Piastri te verslaan. En dus kunnen we vooruitblikken op 2026. GPFans legt uit wat er voor volgend jaar allemaal gaat veranderen.

Laten we beginnen bij de teams en de coureurs. Volgend jaar staan er geen 20 maar 22 auto's op de grid. Cadillac, onderdeel van TWG Motorsports, maakt haar intrede als elfde F1-team. Veteranen Valtteri Bottas en Sergio Pérez keren terug en zullen voor de Amerikaanse formatie uitkomen. Audi neemt Sauber over en zal deelnemen met een eigen power unit. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg blijven bij het team uit het Zwitserse Hinwil. Isack Hadjar volgt Yuki Tsunoda op als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen en dat creëert ruimte bij Racing Bulls voor het debuut van Arvid Lindblad. Red Bull Racing en diens zusterteam zullen met een power unit van Red Bull Powertrains en Ford racen, terwijl Honda overstapt naar Aston Martin. Renault heeft zich teruggetrokken en dus koopt Alpine vanaf nu de power units bij Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Overzicht van alle teams, coureurs en power units

Norris heeft al bekendgemaakt dat hij zijn nummer 4 zal inwisselen voor de nummer 1. Verstappen rijdt normaal gesproken met startnummer 33, maar heeft aangegeven dat hij mogelijk uit wil komen met startnummer 3, wat eerst nog van Daniel Ricciardo was.

© Red Bull Content Pool | Arvid Lindblad

Wintertests en launches

Voordat het seizoen echt gaat beginnen, wordt er natuurlijk eerst getest. Omdat er gereden wordt met compleet nieuwe auto's, zijn er extra wintertests. De testdagen van 26 tot en met 30 januari op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt achter gesloten deuren gehouden. Er mag geen media of publiek aanwezig zijn. Er wordt op ten minste één dag gereden op een natte baan. De tweede en derde wintertests vinden plaats op het Bahrain International Circuit op 11 tot en met 13 en 18 tot en met 20 februari.

Voor de wintertests in Bahrein worden de auto's natuurlijk nog onthuld. Ieder team heeft een eigen lancering en er wordt dus geen live-evenement gehouden, zoals dat het geval was in 2025 in de O2-Arena in Londen. Naast de onderstaande data voor de teams heeft Honda als power unit nog een eigen launch op 20 januari.

Team Datum Red Bull 15 januari Racing Bulls 15 januari Audi 20 januari Alpine 23 januari Cadillac 8 februari Aston Martin 9 februari McLaren Onbekend Ferrari Onbekend Mercedes Onbekend Williams Onbekend Haas Onbekend

© Getty Images | Het launchevenement van 2025 in Londen

Kalender van 2026

Canada verplaatst van juni naar mei, waardoor de Grand Prix van Monaco niet langer samenvalt met de Indianapolis 500. Het is vanaf 2027 de bedoeling dat er überhaupt geen Formule 1-race meer clasht met het welbekende IndyCar-evenement. Imola verdwijnt helemaal van de kalender en wordt vervangen door de gloednieuwe Madring. China en Miami mogen opnieuw een sprintweekend organiseren. In Canada, Groot-Brittannië, Zandvoort en Singapore worden voor het eerst de Sprint gehouden en ze vervangen dus België, Austin, São Paulo en Qatar.

Ronde Grand Prix Circuit Sprint 1 Australië Albert Park Circuit × 2 China Shanghai International Circuit ✓ 3 Japan Suzuka International Racing Course × 4 Bahrein Bahrain International Circuit × 5 Saoedi-Arabië Jeddah Corniche Circuit × 6 Miami Miami International Autodrome ✓ 7 Canada Circuit Gilles Villeneuve ✓ 8 Monaco Circuit de Monaco × 9 Barcelona-Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya × 10 Oostenrijk Red Bull Ring × 11 Groot-Brittannië Silverstone Circuit ✓ 12 België Circuit de Spa-Francorchamps × 13 Hongarije Hungaroring × 14 Nederland Circuit Zandvoort ✓ 15 Italië Autodromo Nazionale Monza × 16 Spanje Madring × 17 Azerbeidzjan Baku City Circuit × 18 Singapore Marina Bay Street Circuit ✓ 19 Verenigde Staten Circuit of the Americas × 20 Mexico-Stad Autódromo Hermanos Rodríguez × 21 São Paulo Autódromo José Carlos Pace × 22 Las Vegas Las Vegas Strip Circuit × 23 Qatar Lusail International Circuit × 24 Abu Dhabi Yas Marina Circuit ×

Related image

Compleet andere technische reglementen

Gloednieuwe bolides zullen hun intrede doen in 2026. Niet alleen de power units gaan op de schop, maar ook de aerodynamica.

Power units

De auto's zullen meer gebruikmaken van elektrisch vermogen. De verhouding tussen vermogen van de verbrandingsmotor (ICE) en de elektrische motor zal ongeveer 50-50 zijn. De ingewikkelde MGU-H, die energie haalt uit de uitlaatgassen en het omzet in elektrisch vermogen wat via de batterij gebruikt kan worden, is uit de power unit gehaald. Het vermogen van de MGU-K gaat omhoog van 120kW (160pk) naar 350kW (470pk).

Daarnaast zijn er geavanceerde, duurzame brandstoffen ontwikkeld, zoals e-fuel en biobrandstof, om de Formule 1 groener te maken. Om de kosten niet uit de hand te laten lopen, komt er een aparte budgetcap voor de motorleveranciers naast die van de teams zelf.

Een renstal mag niet oneindig veel power units gebruiken tijdens een seizoen, eveneens een methode om de kosten te drukken. Tot en met 2025 mocht je van de ICE, de MGU-H, de MGU-K en de turbo's er ieder vier gebruiken. Van de batterij en de control electronics zijn het er ieder twee. Teams mogen per auto door acht uitlaatsystemen heen in een seizoen. Ga je over dit limiet, dan levert dat een gridstraf op.

De MGU-H verdwijnt dus, maar er komt een nieuw onderdeel bij waar gridstraffen voor uitgedeeld kunnen worden: PU-ANC, de ancillary components of 'hulpcomponenten', van de power unit. Van de PU-ANC ligt het maximum op vijf per seizoen.

Related image

Het chassis en de aerodynamica

De auto's worden in 2026 worden kleiner en lichter. De wielbasis gaat van 3,60 naar 3,40 meter, de breedte gaat van 2,00 naar 1,90 meter, van de vloerbreedte gaat nog eens 15 centimeter af en het minimumgewicht gaat van 800 naar 770 kilogram. Dit moet de bolides wendbaarder en meer responsiever maken.

De tunnels in de vloer verdwijnen en daarmee ook het groundeffect, waardoor 15 tot 30 procent van de downforce verdwijnt. Tegelijkertijd verdwijnt 40 procent van de luchtweerstand van de auto's.

De wielen blijven 18 inch, maar de voorbanden worden 25 millimeter smaller en de achterbanden 30 millimeter smaller, wat ook zal helpen bij het wegnemen van luchtweerstand en gewicht.

© Formula 1

Motorstanden en active aero

Het Drag Reduction System, het openklappen van de achtervleugel dat in 2011 werd geïntroduceerd, verdwijnt in 2026 en maakt plaats voor verschillende motorstanden en active aero.

Bij de Overtake Mode (inhaalmodus) kan een coureur die binnen één seconde van zijn voorganger zit, extra paardenkrachten gebruiken.

De Boost Mode is het door de coureur bediende inzetmechanisme voor het elektrische vermogen vanuit het Energy Recovery System (ERS). Dit kan aanvallend of verdedigend worden gebruikt, afhankelijk van waar je bent op de baan. Met één druk op de knop kan een coureur het maximale vermogen gebruiken uit de power unit, waar dan ook op de baan.

Bij de Recharge laden de coureurs hun batterij op om elektrisch vermogen te sparen en op te slaan. Dit gebeurt door te remmen, eerder van het gas af te gaan voor bochten of voor bochten waar je niet al je vermogen nodig hebt.

Dan is er nog de active aero, de beweegbare voor- en achtervleugel. Deze zijn ontworpen voor een aparte 'bochtenmodus' en een 'rechte stuk-modus'. De vleugels staan door de bochten omhoog om downforce te creëren en op het rechte stuk omlaag voor zo weinig mogelijk luchtweerstand en dus een hogere topsnelheid.