De FIA heeft de knoop doorgehakt over de controversiële motorwissel van Max Verstappen in São Paulo. Nikolas Tombazis, het hoofd van de afdeling single seaters, laat voor de F1 Grand Prix van Las Vegas weten zich niet te willen bemoeien met de discussie hierover tussen McLaren en Red Bull Racing. Veel zin zou het ook niet hebben, aangezien er toch volgend jaar nieuwe reglementen worden geïntroduceerd om dit grijze gebied aan te pakken.

Red Bull Racing besloot een nieuwe Honda-power unit achterin de bolide van Verstappen te leggen na een dramatisch slechte kwalificatie op het Braziliaanse circuit van Interlagos. De viervoudig wereldkampioen reed indrukwekkend vanuit de pitstraat naar de derde positie. McLaren-teambaas Andrea Stella had zo zijn vraagtekens bij de motorwissel, want gaat het nou wel of niet om een betrouwbaarheidsprobleem en valt het dan wel of niet binnen de budgetcap? Heeft Red Bull op deze manier de regels omzeild en als het ware een gratis motor gescoord? De FIA geeft toe dat ze het zelf niet weten en eigenlijk ook niet willen weten. Er komen in 2026 toch nieuwe reglementen om dit op te lossen.

Artikel gaat verder onder video

FIA wil zich er eigenlijk niet mee bemoeien

"Waar we momenteel als FIA zijnde ons niet graag mee willen bemoeien is een situatie waarbij er een motor is gewisseld, en we met het team of motorleverancier in discussie moeten gaan of de telemetrie aangeeft dat het een mogelijk betrouwbaarheidsprobleem is of niet", begon Tombazis tijdens de persconferentie van donderdag- op vrijdagnacht. "We hebben voor ons gevoel niet de expertise om met hen te discussiëren of het nou gaat om betrouwbaarheid om strategie. In sommige gevallen is het overduidelijk, maar als het een grijs gebied is, dan wordt het lastig. Dit is een zwakte in de huidige reglementen - de combinatie van de financiële en technische en sportieve reglementen - en het een is gebied waar we deze aanpak hebben genomen, waarbij we deze motorwissels accepteren zonder discussies over de impact op de budgetcap."

Related image

Einde van discussie door introductie power unit-budgetcap

"Echter, het is een van de gebieden waar het volgend jaar opgelost wordt door middel van de aparte budgetcap voor motorfabrikanten naast die voor de teams", vervolgde de Griek. "Motorfabrikanten zullen het dan namelijk nooit handig vinden om een power unit te wisselen gebaseerd op strategie, aangezien het de kosten van een motor zal kosten - laten we zeggen een miljoen euro, als het alleen de verbrandingsmotor is. En dat zal een natuurlijk mechanisme creëren. We denken dus dat het een zwakte is in de huidige reglementen, waar er geen budgetcap voor de power units is, maar we denken dat het volgend jaar volledig opgelost is. Dan zal er ook niet meer over gediscussieerd worden."

Gerelateerd