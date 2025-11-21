Leo Turrini heeft voor flink wat speculatie gezorgd door te stellen dat Charles Leclerc en zijn manager volgens zijn informatie gesprekken aan het voeren zijn met Aston Martin, een team waar Max Verstappen voor 2027 ook vaak mee in verband wordt gebracht mocht hij bij Red Bull Racing vertrekken na 2026.

Dit weet de gerenommeerde Italiaanse journalist te melden in zijn column. "Dat Nicolas Todt de laatste tijd herhaaldelijk is benaderd door leidinggevenden van Aston Martin is zeker geen verrassing. De zoon van de legendarische Fransman is onder andere ook de manager van Charles Leclerc. En een goede agent heeft niet alleen het recht, maar ook de plicht om alle opties te evalueren in het belang van zijn cliënt."

Leclerc en Aston Martin

De voornaamste reden voor Leclerc om een overstap naar Aston Martin te overwegen volgens Turrini, is de komst van Adrian Newey en Honda. Allebei de partijen hebben bij Red Bull Racing vrij recent nog succes gekend en hebben een goede reputatie bij veel coureurs zoals Mercedes dat op motorgebied heeft richting 2026. Met de steeds ouder wordende Fernando Alonso en Lance Stroll waarvan openlijk de vraag wordt gesteld hoe lang hij nog F1 leuk zal vinden, stelt Turrini dat Aston Martin een optie voor Leclerc kan zijn. Iets wat bewezen wordt door de gesprekken vanuit zijn kamp met Aston Martin.

Verstappen is het epicentrum voor 2027

Toch stelt Turrini dat, terwijl Leclerc voor 2027 genoeg interesse zal hebben vanuit teams, de toekomst van Verstappen nog steeds de dominosteen zal zijn waar in 2026 op gewacht gaat worden richting 2027. De Italiaan denkt dat, mocht Red Bull niet presteren, zelfs Ferrari voor 2027 een optie zou zijn voor Verstappen. Niet alleen vanwege de toekomst van Charles Leclerc, maar ook vanwege die van Lewis Hamilton (ook aflopend contract in 2026). "In het middelpunt van het domino-effect staat Max Verstappen. Wat gaat de bijna-voormalige wereldkampioen doen? Ik schreef net nog over Leclerc en de honger die hij opwekt. Als het Ferrari-team in 2026 niet goed presteert, wie durft er dan te wedden dat Charles bij Maranello blijft?"

