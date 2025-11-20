Kelly Piquet woont Audemars Piguet-event bij met hoofdrol voor Zlatan Ibrahimovic
Kelly Piquet (36) was gisterenavond aanwezig bij een event van het Zwitserse horlogemerk Audemars Piguet in Dubai. Ze zat daar op de eerste rij en had zodoende perfect zicht op Zlatan Ibrahimović, één van de grootste voetballers van de afgelopen tijd. Ook zanger John Mayer was aanwezig bij het evenement.
Ibrahimović en Mayer zijn ambassadeurs voor het luxe horlogemerk en daarom verschenen zij gisteren ten tonele bij het Audemars Piguet Le Brassus-event. Het was een soort talkshow-setting waarbij Ibrahimović geïnterviewd werd. Het ging met name over de successen van Zlatan en de band die hij heeft met het Zwitserse horlogemerk. Piquet, de vriendin van Max Verstappen, was ook aanwezig bij het evenement. Ze zat in het publiek op de eerste rij en had zodoende goed zicht op de ex-topvoetballer. Piquet vond het duidelijk interessant dat ze de 44-jarige Zweed van zo dichtbij kon zien, want ze deelde hier een aantal beelden van op haar Instagram Stories.
Kelly Piquet bij Audemars Piguet-event
Piquet was niet alleen tijdens het Audemars Piguet-event. De Braziliaanse brunette werd vergezeld door Maria Sole Cecchi en Alex Riviére-Sieber. Naast de beelden van haarzelf en Ibrahimović bij het evenement, deelde ze ook nog wat beelden van het gebouwd waar het hele spektakel plaatsvond. Audemars Piguet is één van de meest prestigieuze en exclusieve horlogemerken ter wereld. Het Zwitserse familiebedrijf staat bekend om zijn vakmanschap, innovatie en iconische designs. Het bedrijf werd in 1875 opgericht en is vandaag de dag nog steeds in handen van de families Audemars en Piguet.
