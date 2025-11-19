McLaren heeft na een grondige analyse van hun prestaties in Las Vegas de nodige inzichten opgedaan om het dit jaar beter te doen. Teambaas Andrea Stella licht toe dat ze vooral hebben gekeken naar de banden, aerodynamica en afstelling van de auto.

De afgelopen jaren heeft McLaren het moeilijk gehad in Las Vegas. In 2023 wisten ze slechts twee punten te scoren, dankzij Oscar Piastri die tiende werd en de snelste ronde reed. Lando Norris crashte in de openingsfase en beide coureurs werden uitgeschakeld in Q1. In 2024 ging het iets beter met een zesde en zevende plaats, maar de constructeurstitel kwam in gevaar. Gelukkig wisten ze dat in Abu Dhabi recht te trekken.

Problemen met banden en aerodynamica

Volgens Stella had het team vorig jaar veel problemen met de banden en de aerodynamica. "Vegas was vorig jaar een van de moeilijkste races. We hadden problemen met de banden. Ze waren niet snel genoeg in de kwalificatie, en in de race hadden we veel last van graining", zo zegt de teambaa tegenover de aanwezige media in Las Vegas. Ook had het team aerodynamische problemen en verloor het efficiëntie toen ze probeerden de achtervleugel minder te belasten. "Toen we probeerden de achtervleugel minder te belasten, merkten we dat we te veel efficiëntie verloren. Daarnaast kregen we ook wat problemen met de afstelling van de auto, omdat we probeerden te compenseren voor de graining en een deel van het onderstuur", zo voegt hij eraan toe.

Nieuwe inzichten en aanpassingen

Om deze problemen aan te pakken, heeft McLaren verschillende onderzoeken uitgevoerd. Stella zegt dat ze nu weten welke richting ze moeten inslaan: "Zowel qua banden, aerodynamica, efficiëntie en de afstelling. We weten in welke richting we moeten bewegen vergeleken met vorig jaar", zo zegt hij. Het team heeft doelgerichte aanpassingen doorgevoerd om competitief te zijn in Las Vegas. "Dat is een kwestie van actie-reactie, want de prestaties vorig jaar waren gewoon niet goed genoeg", zo voegt hij eraan toe.

Cruciaal weekend voor McLaren

Dit weekend is cruciaal voor McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri strijden met Max Verstappen om de wereldtitel bij de coureurs. Norris heeft na de GP van Braziliël een voorsprong van 24 punten op Piastri, terwijl Verstappen 49 punten achter de WK-leider staat. Met nog drie GP-weekenden te gaan, lijkt de titel voor Norris of Piastri bijna zeker, maar een fout in Nevada kan alles veranderen. McLaren hoopt dat de nieuwe inzichten en aanpassingen hen zullen helpen om dit weekend succesvol te zijn in Las Vegas.

