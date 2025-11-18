Verstappen: "Ik bleef maar huilen bij mijn moeder", Racing Bulls onthult speciale livery | GPFans Recap

De Grand Prix van Las Vegas komt op hoge snelheid dichterbij en aankomend weekend is het tijd voor de eerste race in de triple-header die ons naar het einde van dit seizoen zal leiden. Ondertussen was er ook op dinsdag genoeg te bespreken en dus praten we je bij in deze GPFans Recap.

In aanloop naar de volgende race van dit seizoen valt er ook op dinsdag genoeg te bespreken. Zo hoorden we de vriendin van Lando Norris aan het woord, die zich laat horen over de gedachte dat vriendinnen van coureurs soms te veel in beeld komen. Aan de andere kant was er ook de speciale livery van Racing Bulls die op dinsdag bekend werd gemaakt en het is een plaatje.

Verstappen kan na weekend in Las Vegas uit titelrace liggen

Hoewel Max Verstappen vorig jaar in Las Vegas zijn vierde wereldtitel veiligstelde, kan hij dit weekend in Las Vegas misschien wel uit de titelstrijd van 2025 liggen. Lando Norris leidt momenteel het kampioenschap en bij een slecht resultaat is Verstappen definitief uit de race. Meer lezen over het scenario voor Max Verstappen voor aankomend weekend? Klik hier!

Vriendin Norris 'meer op tv te zien dan F1-auto's': "Als ze me filmen, dan filmen ze me"

Margarida Corceiro (23) is de vriendin van Lando Norris (26) en is daarom ook een vaak geziene gast in de F1-paddock. Daar krijgt ze de camera's dan ook vaak op zich gericht. Onlangs klonk er kritiek dat de coureursvrouwen bijna vaker in beeld zijn dan de auto's tijdens een race, maar met die kritiek kan Corceiro niets. "Ik ben daar [in de paddock, red.] om iemand te steunen. Ik heb er verder niets mee van doen. Ik weet niets van auto's. Ik snap er niets van. Ik ben niet bruikbaar voor wat dan ook, behalve iemand mijn steun geven", zo zei ze in een interview met JN. Meer lezen over de uitspraken van Lando Norris zijn vriendin? Klik hier!

Verstappen over beginjaren: "Ik bleef maar huilen bij m'n moeder"

Max Verstappen heeft onthult hoe hij uiteindelijk in de wereld van het racen terecht is gekomen en dat hij daar zelf hard voor heeft moeten knokken. Verstappen wilde immers al vroeg beginnen met karten, iets waar zijn vader en moeder totaal niet achter stonden. Dit vertelde hij in gesprek met Riley Harper. "Ik bleef toen pushen en huilen bij m'n moeder [Sophie Kumpen, red.], een paar maanden lang, over het feit dat ik wilde beginnen in een go-kart. Uiteindelijk gaven ze me toestemming", zo onthult hij. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier!

Dít is het nieuwe huis van Robert Doornbos en Chantal Bles in Dubai

Robert Doornbos (44) en Chantal Bles (40) hebben via Instagram een klein inkijkje gegeven in hun gloednieuwe woning in Dubai. Het stel emigreerde begin dit jaar met het gezin richting het Midden-Oosten, maar zijn niet lang bij hun eerste woning blijven hangen. Afgelopen weekend werden de verhuisdozen overgebracht naar het nieuwe stulpje. Benieuwd naar het nieuwe huis van Robert Doornbos? Klik hier!

Racing Bulls komt met bijzondere livery voor Las Vegas op de proppen

Racing Bulls heeft een opvallende livery gepresenteerd richting de Grand Prix van Las Vegas. De livery, ontworpen in samenwerking met titelsponsor Cash App, heeft een holografisch thema dat de levendige en feestelijke sfeer van het nachtleven in Las Vegas moet uitstralen. Benieuwd naar de unieke livery van Racing Bulls voor dit weekend? Klik hier!

