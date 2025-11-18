Robert Doornbos (44) en Chantal Bles (40) hebben via Instagram een klein inkijkje gegeven in hun gloednieuwe woning in Dubai. Het stel emigreerde begin dit jaar met het gezin richting het Midden-Oosten, maar zijn niet lang bij hun eerste woning blijven hangen. Afgelopen weekend werden de verhuisdozen overgebracht naar het nieuwe stulpje.

Afgelopen week schreven wij al dat Doornbos z'n koffers weer aan het inpakken was in Dubai. Niet omdat hij en z'n gezin het niet naar hun zin hebben in het zonnige Dubai, maar omdat ze een nieuwe woning hebben aangekocht op een andere locatie. En het nieuwe optrekje van de familie Doornbos mag er zeker zijn. Hoewel de getoonde beelden op het Instagram-account van Bles minimaal zijn, is wel duidelijk te zien dat ze flink wat vierkante meters tot hun beschikking hebben. De nieuwe woning is echter nog niet af. Afgelopen weekend gingen de verhuisdozen weliswaar over, maar op de beelden is ook te zien dat er nog flink gebouwd wordt bij de nieuwe woning van de Doornbosjes.

Familie Doornbos heeft druk weekend in Dubai

"Aan het verhuizen terwijl we ook het maximale uit het weekend halen", zo schreef Bles bij een video, waarin ze de meest uiteenlopende activiteiten liet zien. Zo gaf ze een tour door hun nieuwe huis, maar is ook te zien hoe Robert en Chantal genoten van de tijd met hun kinderen. Al met al heeft de familie Doornbos duidelijk een druk weekend achter de rug. Met het betrekken van hun nieuwe huis, lijkt er dus geen enkele reden om aan te nemen dat het gezin op korte termijn terugkeert naar Nederland. De familie Doornbos lijkt het vooralsnog uitstekend naar hun zin te hebben in het Emiraat.

