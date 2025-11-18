Verstappen kan na weekend in Las Vegas uit titelrace liggen
Verstappen kan na weekend in Las Vegas uit titelrace liggen
Hoewel Max Verstappen vorig jaar in Las Vegas zijn vierde wereldtitel veiligstelde, kan hij dit weekend in Las Vegas misschien wel uit de titelstrijd van 2025 liggen. Lando Norris leidt momenteel het kampioenschap en bij een slecht resultaat is Verstappen definitief uit de race.
Norris gaat na het weekend in Brazilië aan kop met 390 punten. Oscar Piastri heeft nog altijd een kans op het kampioenschap; hij moest 24 punten goedmaken op zijn teamgenoot. Verstappen heeft nog een wiskundige kans op zijn vijfde titel, met een achterstand van 49 punten op Norris.
Scenario's
De jacht op de titel is voor Verstappen voorbij als Norris Las Vegas verlaat met een voorsprong van 58 punten of meer. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer Norris de race wint en Verstappen als derde of lager eindigt, of wanneer Norris tweede wordt en Verstappen als zesde of lager finisht. Ook als Norris derde wordt en Verstappen als zevende of lager over de streep komt, als Norris vierde eindigt en Verstappen als negende of lager de zwart-wit geblokte vlag ziet, of in het geval dat Norris vijfde wordt en Verstappen als tiende of lager finisht, is Verstappen uitgeschakeld in de titelstrijd.
